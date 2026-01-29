Tras enfrentar tiempos desafiante, la industria del libro en Venezuela comienza a dar señales de reactivación. Según datos de la Cámara Venezolana del Libro (Cavelibro), el sector experimenta un crecimiento sostenido en sus agremiados, pasando de un punto crítico de apenas 11 empresas operativas a 26 en la actualidad.

Antes del año 2017, el editorial venezolano contaba con una robusta base de 120 empresas agremiadas, que incluían grandes transnacionales como Grupo Planeta, Random House, Océano, Trillas y McGraw-Hill, junto a editoriales nacionales independientes.

Sin embargo, la crisis económica provocó una caída estrepitosa del 80 % del sector.

El impacto no solo afectó a las casas editoriales y distribuidores, sino que golpeó severamente la red de comercialización, de más de 200 librerías distribuidas en todo el territorio nacional, la cifra se redujo a menos de 60 establecimientos operativos.

Hacia una reconstrucción del sector

A pesar del panorama adverso, la gestión actual de Cavelibro destaca un cambio de tendencia desde 2024. El número de agremiados se ha duplicado en los últimos años, alcanzando los 26 miembros activos entre editoriales, distribuidores, importadores y libreros.

«Hemos visto un aumento progresivo y sistematizado del trabajo en el sector. Nuestra meta es impulsar el emprendimiento editorial y proteger la calidad de la experiencia del lector», señala la directiva de la Cámara.

Formación y lucha contra la piratería

Para consolidar este renacimiento, Cavelibro adelanta alianzas estratégicas con instituciones académicas de prestigio como la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

El objetivo es implementar programas de formación que brinden herramientas profesionales a los nuevos emprendimientos, especialmente a las librerías digitales impulsadas por jóvenes.

La Cámara enfatiza dos pilares fundamentales para la recuperación definitiva, que son el fomento de libros licenciados y la calidad editorial.

Con el primer ítem buscan combatir el flagelo del libro pirata para garantizar el respeto a los derechos de autor y la sostenibilidad de la industria, mientras que el segundo quieren asegurar que el lector venezolano tenga acceso a ediciones originales que cumplan con los estándares internacionales.