Este miércoles 28 de enero arrancó oficialmente la fase intercursos de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2026, marcando un hito en la masificación del deporte escolar en el país, con una convocatoria que se extenderá hasta el 27 de marzo, y que ha generado una respuesta masiva entre los jóvenes venezolanos.

Hasta la fecha, 1.350.248 estudiantes, (656.127 femeninas y 694.121 masculinos), están inscritos a través del sistema único de registro gestionado por los directores de cada institución educativa, quienes garantizan que cada atleta en formación esté debidamente incorporado a la justa deportiva.

Participación por estados

El estado Zulia lidera las inscripciones con un total de 224.157 estudiantes, compuesto por 110.317 niñas y 113.840 niños, seguido por Lara con 150.333 participantes (73.189 niñas y 77.144 niños). En tercer lugar, destaca Trujillo, con 103.974 inscritos (51.304 niñas y 52.670 niños), consolidándose como territorios con fuerte impulso deportivo estudiantil.

Máximas convocatorias

Las disciplinas que han registrado mayor número de inscripciones es fútbol sala con 333.446 participantes, kikimbol con 210.452 y voleibol de cancha con 145.088.

Asimismo, los juegos tradicionales tienen una destacada cifra con 118.537 inscritos, lo que subraya la importancia de preservar actividades deportivas culturales dentro del sistema estudiantil.

Niveles académicos

El nivel académico con más representantes es primaria con 637.343 participantes, le siguen la etapa media general con 467.252, la etapa inicial con 185.285 y la media técnica con 60.389.

Estos datos reflejan el alcance de los Juegos Deportivos Estudiantiles, que abarcan desde la educación inicial hasta la formación técnica y media.

Inclusión y desarrollo

El director general de Educación Física y Deporte del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Alejandro Herrera, destacó que esta edición incorpora estudiantes en la modalidad convencional y de la educación especial con el propósito de forlanter la reserva dorada del deporte nacional en los componentes olímpico, paralímpico y mundialista.

“Nuestra intención es robustecer el deporte educativo desde los primeros años de vida hasta la adolescencia, de tal manera que todos los estudiantes del país puedan tener la posibilidad de incorporarse en la práctica de una disciplina deportiva», indicó Herrera.

También enfatizó que los juegos tienen dos grandes objetivos: incentivar la práctica deportiva como parte de un estilo de vida saludable y garantizar la inclusión de estudiantes con condiciones especiales dentro de las selecciones deportivas estadales y nacionales.

“Estamos convencidos de que en el deporte estudiantil, el deporte comunal y las grandes políticas que se vienen desarrollando, tendremos a nuestro próximo Julio Mayora, a nuestro próximo Keydomar Vallenilla y a nuestra próxima Yulimar Rojas”, manifestó el director.

Apoyo institucional

Esta fase intercursos de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2026 se enmarca en las políticas de masificación deportiva impulsadas por el Gobierno nacional, en conjunto entres los ministerios del Poder Popular para el Deporte y Para la Educación con el propósito de garantizar el acceso al deporte en todas las instituciones, ya sean oficiales, privadas o subvencionadas.

De esta manera se cumple con el Plan Nacional de la Patria, las Siete Grandes Transformaciones y con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro que en la pasada edición de estos juegos reiteró: “Venezuela tiene que ser una potencia deportiva en los años que están por venir y la clave es la masificación del deporte”.

Y esa política de garantizar el bienestar social y la salud integral del pueblo sigue adelante con la presidenta encargada Delcy Rodríguez que ha instruido seguir adelante con la masificación del deporte, la actividad física y la recreación en un país unido y trabajando en paz.