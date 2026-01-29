En la ciudad de Estambul, se llevó a cabo el sorteo de la frase de grupos de la Copa del Mundo FIBA U17 2026. Venezuela se ubicó en el grupo D junto a Australia, Serbia y Costa de Marfil, ante este último la selección venezolana de baloncesto hará su debut el próximo 27 de junio.

Luego se enfrentará a Serbia y Australia el 28 y 30 de junio, respectivamente.

La cita mundialista se realizará en estadio Centro de Desarrollo de Baloncesto de la capital turca, que iniciará el mencionado 27 y culminará el 5 de julio, cuando se conocerá al campeón del certamen de las alturas.

Solo 16 selecciones avanzarán a la fase final, que partirá en los octavos de final, el 1 julio con duelos de eliminación directa.

Los equipos del Grupo A se enfrentará a los del B y los del C a los D, de acuerdo a la clasificación dentro de los grupos, el primer contra el cuarto y el segundo contra el tercero.

El resto de la fase quedó distribuida en el Grupo A con Italia, Estados Unidos, Francia y Japón; el B con Camerún, Canadá, Lituania y China.

Por su parte, el C están Nueva Zelanda, Eslovenia, Puerto Rico y el anfitrión Turquía.