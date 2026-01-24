El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes a su par estadounidense Donald Trump de pretender una «nueva ONU» donde él sea «dueño», en alusión a la Junta de Paz impulsada por Washington para mediar conflictos regionales como la transición venezolana.

«En vez de corregir la ONU —como reivindico desde 2003 con nuevos países en el Consejo de Seguridad—, Trump propone una nueva donde él solito es el dueño», declaró Lula en acto público. Agregó que la Carta ONU «está siendo rasgada» y el multilateralismo «tirado al suelo» por la «ley del más fuerte».

Estas palabras distancian a Brasil de la iniciativa, apoyada por una veintena de naciones aliadas a Trump pero rechazada por grandes potencias y la mayoría europea, que la ven como debilitamiento de la ONU. Lula criticó además los planes revelados por Trump en Davos para hoteles de lujo en Gaza, devastada por la guerra Hamás-Israel: «Mataron más de 70.000 personas… ¿y ahora construyen resorts? ¿Qué pasa con el pueblo muerto?».

Diplomacia cruzada

Este mes, Lula habló con líderes de China y México para hallar «una forma» de defender el multilateralismo. «No acepto que Brasil vuelva a ser colonia. Mantenemos relaciones con EE.UU., Cuba o China sin preferencias», enfatizó el mandatario de 80 años, quien busca cuarto mandato en octubre.

«Estamos en un momento crítico mundial», advirtió, citando triunfos derechistas en elecciones de Chile, Honduras y otros países como amenaza al equilibrio global.