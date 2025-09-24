José Ramos, dirigente del movimiento Tupamaro, afirmó que en los casi 100 días de gestión de Ornella Arbeláez como alcaldesa del municipio Piar, “se han registrado avances significativos y las obras proyectadas en la gestión anterior de la actual gobernadora del estado Bolívar, Yuslibeth García, no se han detenido”.

El dirigente señaló que Arbeláez ha tomado muy en serio la restructuración del mercado municipal de Upata, cumpliendo las políticas del Gobierno nacional que buscan “más territorio y menos escritorio”. El objetivo principal de esta gestión es brindar bienestar a la población.

Ramos explicó que Tupamaro siempre ha apoyado a las autoridades que promueven mejoras en la infraestructura pública. En particular, destacó que la alcaldesa tiene como meta “ofrecer un mercado con condiciones adecuadas para que adjudicatarios, emprendedores y productores puedan prestar un mejor servicio a los consumidores”.

Además, subrayó que la población de Upata merece un espacio digno, y que una de las prioridades de la alcaldesa es apoyar a los emprendedores y productores del campo.

El dirigente añadió que la mejora del mercado municipal es solo uno de los proyectos importantes que se ejecutarán; paralelamente, se realizarán obras en comunidades vulnerables del municipio Piar.

Finalmente, José Ramos definió a Upata como “la puerta de entrada hacia la zona sur del estado Bolívar, conocida como ‘la Villa del Yocoima’”, una ciudad estratégica situada entre las cuencas de los ríos Orinoco y Cuyuní.

Hizo un llamado a respaldar la gestión de la alcaldesa Ornella Arbeláez, quien llegó con ideas concretas y nuevas para beneficiar a la población, empresarios, agricultores y productores rurales.