Un accidente entre dos motocicletas el día martes en el sector Las Campiñas de la parroquia La Sabanita del municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar, dejó como saldo dos personas heridas que fueron trasladadas a un centro hospitalario.

El siniestro ocurrió durante la mañana y fue atendido con prontitud por los equipos de emergencia municipales.

Uno de los lesionados sufrió daños faciales graves, incluyendo la pérdida de varios dientes, mientras que el otro presenta una luxación en el hombro derecho y posibles fracturas en la mano izquierda, permaneciendo consciente y estable.

Funcionarios de Protección Civil, Bomberos Municipales, la Red de Patrullaje Integral (RPI) y del Servicio de Investigación acudieron al sitio para brindar atención inmediata y realizar las investigaciones preliminares.

Los heridos fueron trasladados en ambulancia hasta la emergencia del Hospital Ruiz y Páez, para recibir la atención médica necesaria. Las autoridades hicieron un llamado a la población para respetar las normas de tránsito y evitar accidentes similares.

Ambos lesionados pertenecen a la policía municipal de Angostura del Orinoco y están adscritos al Servicio de Investigación Penal, los mismos quedaron identificados como: Yuluani Guevara de 28 años de edad y Yorvis Arreaza de 35 años de edad.