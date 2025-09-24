Oficiales de la policía municipal de Barcelona, estado Anzoátegui detuvieron a dos delincuentes y rescataron a tres menores que eran explotadas por el par de antisociales, luego que las víctimas lograron escapar y denunciarlos.

Jhonny Alexander Castro Jiménez, alias «Caracas» de 18 años, y un adolescente de 17 años apodado «El Chatan» fueron capturados luego de investigaciones que revelaron cómo habían captado a tres menores de 14, 16 y 17 años mediante engaños con la promesa de empleo en una supuesta fábrica ubicada en Petare, estado Miranda.

Una vez trasladadas a dicho lugar, las menores fueron sometidas a explotación laboral y mendicidad. Gracias a su valentía, lograron escapar y notificar a las autoridades sobre su situación de riesgo, lo que desencadenó un operativo que culminó con la aprehensión de los presuntos responsables en la parroquia El Carmen, municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui.

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias legales correspondientes. Las autoridades locales expresaron su compromiso de proteger a los ciudadanos y seguir combatiendo este flagelo que afecta a la infancia y la adolescencia.

Se presume que existan más personas involucradas en el mencionado suceso. Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, también fiscales del Ministerio Público, indagan para desmantelar la red de trata de blanca.