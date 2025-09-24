Dos trabajadores de una cuadrilla de limpieza de la gobernación del estado Zulia perdieron la vida y cuatro resultaron heridos al ser atropellados la mañana del martes en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional La Chinita, en un trágico accidente que conmocionó a la comunidad local.

El incidente ocurrió cuando la cuadrilla realizaba labores de mantenimiento vial en la transitada avenida Don Manuel Belloso.

Un vehículo Chevrolet Aveo azul, placas MBF-20A, conducido por un ciudadano perdió el control y luego arrolló al grupo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Elvis Parra, de 26 años, y Edwin Palencia.

Los cuatro lesionados, entre ellos un oficial de la policía regional que estaba custodiando las labores, fueron trasladados rápidamente al Hospital General del Sur para recibir atención médica.

Las autoridades enviaron al sitio personal del Cuerpo de Bomberos del Sur, Protección Civil, Policía del Zulia y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para atender la emergencia y resguardar el área.

Personal de tránsito inició las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras que la comunidad expresó su pesar por la pérdida de dos jóvenes empleados y solidaridad con sus familiares.