El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a la comunidad internacional «la máxima presión» para que se logre un alto el fuego en Gaza, los rehenes y detenidos sean liberados y la ayuda humanitaria pueda entrar, en el día en el que una Comisión de Naciones Unidas concluyó que se ha cometido un genocidio en la Franja.

Los estados miembros de la ONU «están obligados a tomar acciones concretas para detener las escandalosas violaciones, incluidas las detalladas por la Corte Internacional de Justicia, subrayó en el inicio de una reunión especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para debatir el reciente ataque israelí a Catar.

Türk agregó que esos países miembros deben detener el flujo a Israel de armamento que viole las leyes de la guerra, y que «hagan todo lo posible para defender el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino».

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Palestina, presidida por la prestigiosa jurista sudafricana Navi Pillay, concluyó en un informe publicado este martes que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza durante el actual conflicto.

Según sus investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas según la definición de este crimen en el derecho internacional.

Esos cuatro actos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.