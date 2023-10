La Unidad Educativa Nacional Guayana y la de Adultos Creación San Félix, dos instituciones que comparten sede en la misma edificación, ubicada en Villa Brasil, Puerto Ordaz, se encuentra en avanzado estado de deterioro.

Lugareños hacen un llamado urgente al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) para que atienda de manera inmediata los múltiples problemas que afectan gravemente su funcionamiento.

Una de las dificultades más acuciantes es el tema de filtraciones que aquejan a estudiantes y educadores de dichas instituciones durante varios años.

Jose Chirinos, trabajador del mencionado centro, constató para Nueva Prensa Digital que la falta de impermeabilización ha provocado cuando llueve que una gran parte del mobiliario ya no sea utilizable, sumiendo a las instituciones en una situación insostenible.

Además, de los problemas de filtración, comentó que el sistema eléctrico y el desbordamiento de las cloacas colapsaron. Los baños no funcionan y las bombas de agua dejaron de funcionar.

«La ausencia de alumbrado público, ha facilitado la comisión de actos delictivos en perjuicio de las instalaciones. Incluso puedo decir que se han sustraído numerosos aires acondicionados y más de 30 computadoras», exhortó.

El hongo quedó atrapado en las paredes, producto de las filtraciones que tiene la Unidad Educativa Guayana

Llamado desesperado al MPPE

Padres y representantes, alumnos, personal de mantenimiento, administrativo y docentes claman desesperados para que el Gobierno finalice de una vez por todas las acciones necesarias para solucionar esta situación crítica.

«Se han realizado denuncias ante todas las instancias del Gobierno nacional, pero hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta satisfactoria», declaró.

Chirino instó a las autoridades a tomar medidas concretas y urgentes para abordar el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra dicha edificación educativa.

«Es lamentable presenciar cómo estas instituciones, que imparten educación a jóvenes, se encuentran en peligro de desaparecer», sostuvo.

La desidia del Ministerio de Educación es evidente, el abandono es parte del testimonio de cada persona que vive el día a día en este lugar

Mínima solución

El trabajador de la institución comentó que es insuficiente lo que han recibido del Gobierno, dice que representa una mínima solución a los problemas presentes.

Destacó que requieren con urgencia impermeabilizar 1200m²; sin embargo, solo le han proporcionado material para cubrir 400 m².

«Con ese material que nos dieron no hacemos nada por múltiples razones, no tenemos andamios, y no sirve de nada arreglar una parte y que la otra parte siga igual», detalló.

Espera una pronta respuesta y acciones concretas por parte del Ministerio de Educación que garantice un entorno adecuado y seguro para los estudiantes y todo el personal que hace vida en este plantel.