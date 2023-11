Autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sostuvieron recientemente un encuentro con representantes de instituciones educativas del estado Anzoátegui con los que han suscrito convenios con la UCAB, para ratificar su compromiso de ampliar sus oportunidades de mejoras educativas a los planteles de esta entidad. Esto permitió sumar a más instituciones a esta alianza.

La Unidad Educativa Don Bosco, ubicada en Nueva Barcelona, sirvió de sede para este encuentro en el que estuvieron el vicerrector académico, José Francisco Juárez; el vicerrector de la UCAB Guayana, Jorge Luis Pernía Morales; y la directora de la Escuela de Educación de UCAB Guayana y Directora General Académica, Claudia Arismendi.

«Nos hemos empeñado en mirar el oriente-sur y no quedarnos solo con Guayana, sino mirar a vecinos cercanos que en algún momento pudieran ver a la UCAB como una sede para estudiar, y apoyar a los docentes que sabemos que no tienen centros cercanos de formación. Hemos mirado hacia Anzoátegui, no solo hacia Barcelona, Lecherías y Puerto La Cruz, sino El Tigre y Maturín. También queda pendiente Ciudad Bolívar que no lo podemos dejar por fuera», explicó la profesora Arismendi.

Tercera visita a Anzoátegui

Se trató de la tercera visita a Lecherías, estado Anzoátegui, en la que se reafirmó el convenio con las instituciones educativas Nuestra Señora de Lourdes I, Nuestra Señora de Lourdes II, Don Bosco Nueva Barcelona, La Paz, El Manglar, Nuestra Señora de la Consolación. Además, con este encuentro se sumó el Instituto de Enseñanza América Latina (Ideal).

Estas instituciones se suman al convenio que la UCAB Guayana comenzó hace un año con 10 colegios de Ciudad Guayana, y que en la actualidad suman 12 instituciones que forman parte de esta iniciativa orientada a ofrecer beneficios a estudiantes y docentes, como descuentos en diferentes cursos de formación, todo con el propósito de mejorar en términos de calidad educativa y oportunidades de profesionalización o actualización profesional.

«En el convenio hay nueve puntos en los que la universidad se compromete, teniendo como norte mejorar la calidad educativa, que no es solo que los estudiantes hagan una prueba diagnóstica y que los colegios conozcan los resultados de las pruebas, sino hacer talleres de formación, encuentros con los docentes con temas de interés para conocer sus realidades y necesidades. Hay descuentos a partir del convenio para los estudiantes y profesores en cursos y áreas de extensión», destacó Arismendi.

Agregó que «dentro del convenio hay un punto importante que es el de orientación vocacional, porque creemos que hay que insistir cómo cada vez más los muchachos se pueden acercar a un proyecto de vida y unos intereses más claros, de manera que puedan ser más exitosos en la vida universitaria».

Herramientas tecnológicas

En el encuentro realizado en Anzoátegui, las autoridades de la UCAB aportaron en torno a las nuevas competencias digitales que hoy se les exige a los docentes, y lo que esta casa de estudios viene impulsando en función de nuevas estrategias tecnológicas, en un conversatorio dirigido por la profesora María Isabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea.

Asimismo, se presentó un nuevo portal de innovación y prácticas pedagógicas que lanzó recientemente la universidad. Se trata de un banco de apoyo virtual para los docentes.

«Si el docente quiere saber sobre planificación, evaluación, estrategias, etcétera, puede tomar ideas de allí. Además, es un portal interactivo donde puede hacer preguntas y aclarar dudas”, agregó la directora de la Escuela de Educación, Claudia Arismendi.

Entre los proyectos que la UCAB aspira extender a zonas de Anzoátegui, está el programa Propedéutico para reforzar la educación en bachilleres por ingresar a la universidad. También se está en proceso de diseño de certificaciones profesionales y la propuesta de ofrecer el Componente Docente desde el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP).

“Estamos gratamente complacidos de que, tanto en Guayana como en Anzoátegui, los colegios que se han sumado a este convenio tienen buenas estrategias ya incorporadas desde el punto de vista tecnológico, han mantenido sus aulas virtuales y entienden entre sus proyectos educativos que todo este proceso va en pro de sus proyectos y calidad educativa”, destacó Arismendi.

Mejor formación, mejor educación

De parte de directivos y coordinadores de las instituciones de Anzoátegui también manifestaron beneplácito por establecer una alianza que fortalezca a la educación como pilar para las generaciones futuras.

Ángel Andújar, coordinador del colegio Don Bosco, afirmó que este convenio lo analizaron como “una buena oportunidad para la educación en Venezuela. Cualquier cosa que pueda mejorar la calidad de otras instituciones, es bienvenida. Los estudiantes se forman con los docentes. Si estamos mejor formados, mejor educación podemos dar”.

Por su parte, Flora Arteaga, directora de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Lourdes I, destacó la trayectoria y prestigio de la UCAB como aval para confiar en sus programas de formación en pro de la calidad educativa que, a su juicio, más que un desmejoramiento de la calidad, hay nuevas formas de enseñar que han generado resistencia.

“El docente también debe entender que no se puede enseñar igual que antes, que debe actualizarse e incorporar herramientas tecnológicas y tomar las herramientas tradicionales que siguen siendo efectivas”, sostuvo.

Arteaga también abogó por la importancia de desmitificar la matriz de opinión que asevera que los jóvenes hoy en día no les interesa estudiar o formarse en una carrera universitaria o técnica.

“Ciertamente, la situación económica impide a muchos continuar sus estudios, pero la UCAB tiene becas y ofertas que es importante que la gente conozca. Los costos pueden ser altos para muchos, pero hay beneficios”, reiteró.