En la actualidad, las universidades venezolanas, incluída la de Los Andes (ULA), carecen de un presupuesto apropiado y se enfrentan a la imposición de un monto unilateral.

En esta oportunidad, la ULA solo recibió el 0.21% del capital requerido para gastos de operatividad, debido a esta situación, no cuenta con recursos para su funcionamiento ni la adopción de planes de desarrollo.

Juan Carlos Rivero, representante de los profesores ante el Consejo Universitario de la ULA, detalló para Aula Abierta que los gastos de proyectos para las facultades, núcleos y dependencias de 18.942.658 bolívares presupuestados, solo se obtuvieron Bs. 40.000; por acciones centralizadas de 1.720.824 bolívares se enviaron Bs. 206.643; sin embargo, en lo que respecta a servicios básicos y de vigilancia no se recibió nada.

No es la primera vez que ocurre, desde años anteriores, el dinero recibido no alcanza y para el mes de agosto no se recibió ni el 10% de lo asignado para funcionamiento.

«La realidad es que la universidad está funcionando sin presupuesto», declaró Juan Carlos Rivero para Aula Abierta.

En cuanto a las actividades semipresenciales son posibles por la utilización de la tecnología y los esfuerzos que realiza el personal docente y de investigación, al igual que los estudiantes. Sin embargo, lo que corresponde a las actividades de investigación y de extensión están “prácticamente paralizadas”. Cuando se trata de publicaciones periódicas se realizan por los convenios internacionales y acuerdos con empresas privadas.

Rivero expresó que, si se obtuviera un presupuesto idóneo, se podría adquirir el equipamiento para modernizar la infraestructura tecnológica y así mejorar la eficiencia de la educación. También, se podrían financiar los programas de investigación y aportar en innovaciones tecnológicas que aporten al desarrollo del país y la resolución de problemas.