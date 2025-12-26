El derecho dominicano Ulises Joaquín se unirá a Bravos de Margarita, sumando su talento al cuerpo de lanzadores insulares en el Round Robin.

“Le damos la bienvenida a Ulises Joaquín, quien llega listo para reforzar nuestro relevo en la postemporada”, destacó el gerente general de los insulares, Yves Hernández.

El gerente deportivo José Manuel Fernández, agregó: “Necesitamos fortalecer todas las áreas posibles. Joaquín tiene la capacidad para ayudarnos en el bullpen. Es un lanzador de potencia y con experiencia en el Caribe. Una vez se complete su visa, vendrá al país. Luego decidiremos quién le abrirá cupo”.

Por su parte, Ulises Joaquín manifestó sentirse “agradecido con Dios por la oportunidad que se me ha dado, para mí es un reto más. También quiero dar gracias a la gerencia por tomarme en cuenta y querer contar con mi apoyo y mi trabajo”.

Conocido como “El Peñón”, el antillano se define como “un guerrero, no me rindo, siempre doy lo mejor de mí en cada juego, doy el 100% siempre, me fajo, trato de aportar mi granito de arena siempre, soy un lanzador que defiendo lo mío”.

Ulises Joaqupin, originario de Santo Domingo y de 33 años de edad, viene de ver acción esta temporada en LIDOM, con Tigres del Licey, equipo con el exhibió récord de 1-2, además de 7.43 de efectividad en 18 presentaciones en calidad de relevista. Asimismo, durante la 2024-2025 dejó balance de 3-0, con un extraordinario promedio de 0.87 carreras limpias, en 17 salidas desde el bullpen.

Ulises Joaquín ya conoce el beisbol venezolano, pues vio acción con el uniforme de Tiburones de La Guaira en la temporada 2018-2019 (0.00 PCL/2.2 IP). Asimismo, tuvo su paso por el sistema de Ligas Menores con los Filis de Filadelfia.

El diestro dominicano cuenta con larga trayectoria en el beisbol mexicano, siendo su equipo más reciente Conspiradores de Querétaro, con quienes dejó foja este año de 2-4 y 7.97 de efectividad en 30 salidas, ocho como abridor, en las que trabajó un total de 49.2 entradas.

Sobre Bravos de Margarita expresó: “Sé que es un equipo que juega duro, que no se rinde, que batalla mucho. Yo estoy sumamente contento porque es un equipo que guerrea, ya me gusta eso. Hay hambre, mentalidad y energía para ser campeones”, aseguró el antillano.

“Conozco a mucho de los jugadores que están ahí y ya estoy con ganas de llegar para dar lo mejor de mí y poner mi granito de arena al equipo”, finalizó.