“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No crean que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el Reino de los Cielos.»

“Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana, Venezuela

La Iglesia universal celebra hoy la Fiesta, entre otros santos, en honor a los Santos Mártires de Córdoba Anastasio, Félix y Digna. Anastasio era diácono de la iglesia de San Acisclo en Córdoba y se convirtió en monje en el monasterio y convento de Tábanos. Félix era de Alcalá de Henares, de origen bereber, y se ordenó monje en Asturias, pero se desplazó a Tábanos buscando el martirio. Digna, también era monja allí. Los tres fueron ejecutados el 14 de junio del año 853.

En la liturgia del día meditamos los textos: 2Cor 3,-11; Sal 98 y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Mateo, capítulo 5, del verso 17 al verso 19. en el que, JESÚS al presentarse como “la Plenitud de la Ley”, más que pedir el rigor en el cumplimiento de la Ley, pide la acogida y la fidelidad a la Voluntad del PADRE. De esta actitud podemos concluir que el mismo JESÚS, más allá de tomar en serio su descendencia judaico-davídica, muestra que no existe una ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que Su Encarnación es el cumplimiento pleno de la Promesa hecha por DIOS a los Patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob.

Darle plenitud a «la Ley» fue para JESÚS la única forma de generar los valores y actitudes para los cuales fue creada: el Servicio, la Justicia, el Amor, el Perdón, la Verdad. Y es que, las leyes fueron creadas para favorecer la convivencia humana y si esto no se cumple, todos ese andamiaje jurídico y ontológico, se corrompe y terminan siendo objeto de manipulación a beneficio de unos y en detrimento de otros.

Y es que, la verdadera libertad que JESÚS vino a traer y el Camino Nuevo que Él nos vino a enseñar, que reconduce al hombre hacia DIOS, reconciliándose con los hermanos y con toda la creación, no significa ausencia de la Ley. Ya que, JESÚS no la abolió, sino que, la perfeccionó y la colocó en su debido lugar. Por lo que cada uno de sus seguidores, debemos ser cumplidores de la Ley, que nos hace más humanos, pero no esclavos de la ley ritualista o de apariencia, que nos aleja de DIOS y de nuestros semejantes.

Al confrontarnos con el texto, vemos como, la nueva Ley propuesta por JESÚS no quiere oprimir ni condenar. Más bien nos alienta a descubrir que, por medio del Espíritu Santo llegamos a ser verdaderos artífices de una vida que se renueva y nos enseña a ser mejor persona. E insiste, además, que hemos de ser capaces de sopesar lo permanente de lo transitorio, las glorias y vanidades humanas a lo Glorioso en DIOS, la letra de la Ley frente a la libertad y dignidad humana.

Si entendemos esto a cabalidad, nos permitirá ver la madurez en nuestra práctica evangelizadora y en nuestra propia vida, como un itinerario de crecimiento. Ya que, es un proceso de Conversión que exige nuestra adhesión libre a la Voluntad de DIOS y nuestra correspondencia a Su AMOR Misericordioso. Porque es con la ayuda del Espíritu Santo que nos capacitamos, personal y comunitariamente, para suscitar esa Vida Nueva en JESÚS, favoreciendo el encuentro con Él en la comunidad fraterna.

Y de esta manera podamos ejercitar una Misericordia que, traduce «la Ley» en paciencia y acompañamiento a los más débiles; una justicia que practica «la Ley» de la igualdad, la dignificación y la defensa de la vida. Esto, sin lugar a dudas, que es un examen muy bueno para quienes en la Iglesia hemos puesto más énfasis al cumplimiento irrestricto de las normas y leyes más que al acompañamiento a los hermanos. Ya que, lo que realmente nos invita a vivir, el Maestro, es a tener una experiencia más auténtica de Fe y de comunión con DIOS, que nos haga capaces de vivir para los demás, amándonos y respetándonos mutuamente.

Señor JESÚS, danos el discernimiento y la fortaleza para cumplir Tus Mandamientos, y de esta manera podamos tener una auténtica experiencia de Fe y de Comunión Contigo, que nos haga capaces de vivir para los demás, amándonos y respetándonos mutuamente. Amén.