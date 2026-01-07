El club Millonarios ha oficializado el regreso de Radamel Falcao García, una noticia que marca el inicio de su «último baile» y reaviva el vínculo emocional entre el máximo goleador histórico de la Selección Colombia y el equipo de sus amores.

El anuncio pone fin a días de especulación alimentados por mensajes enigmáticos del jugador.

Este retorno se produce apenas seis meses después de su salida del club a mediados de 2025, confirmando que la historia entre el «Tigre» y la capital aún tenía un capítulo por escribir.

Regreso simbólico: «El 9 a las 9»

Bajo la consigna «el 9 a las 9», el club dio la pista definitiva para confirmar el fichaje, apelando al dorsal icónico que Falcao ha portado en la Selección y en potencias europeas como el Atlético de Madrid y el Chelsea.

«Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta», expresó el club en un emotivo video que selló el pacto.

Cierre de una leyenda

Inspirados en el concepto de The Last Dance de Michael Jordan, Millonarios posiciona este regreso como la despedida definitiva de Falcao del fútbol profesional en el estadio El Campín.

A pesar de sus 40 años, el impacto del delantero en su etapa anterior sigue fresco, disputó 28 partidos, anotando 11 goles y con un rendimiento estelar en los cuadrangulares del Apertura 2025 (4 goles en 6 juegos).

Proyecto renovado

Más allá de los goles, la directiva confía en que el liderazgo de Falcao guíe a un plantel en plena reestructuración.

Para afrontar los retos de la Copa Sudamericana y la liga local, el equipo se ha reforzado además con Rodrigo Ureña (mediocampista chileno), Mateo García (volante), Julián Angulo (extremo) y Sebastián Valencia (lateral)

Con este movimiento, Millonarios no solo busca títulos, sino honrar la carrera de uno de los deportistas más grandes en la historia de Colombia.