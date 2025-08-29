La décima segunda fecha de la Liga Oficial Senior Francisco Martín de Ciudad Guayana tendrá cuatro nuevos encuentros en la etapa decisiva de los elencos que componen este torneo, y que buscan la clasificación al hexagonal final.

Con el líder Centro Italo, el sorprendente Colegio de Ingenieros y Los Olivos como elencos que puntean la tabla, y que ya lograron su pase a la siguiente fase, el resto de los equipos tendrán, en alguno de los casos, que quemar sus últimos cartuchos, buscando mantener sus aspiraciones intactas a falta de tres compromisos para cada uno de ellos.

Centro Italo mañanero enfrentará a Venalum FC

La jornada arrancará a partir de las ocho de la mañana (8:00 am), bien temprano y en la que se enfrentarán el local Centro Italo Venezolano de Guayana y el Venalum FC, en la cancha de los azules.

La tropa de Jorge “Catri” Catrinaccio viene de batirse en un trepidante compromiso ante el Colegio de Ingenieros con el que terminó empatando a un sensacional 4-4, donde más sensacional fue la actuación del goleador Robert Rodallega marcó los cuatro goles de su equipo y llegó a 21 anotaciones, a diez de su más inmediato perseguidor, el también ex jugador profesional, Luis Manuel Filosa que juega para los colores de Los Olivos FC.

Líder casi que escapado –sacó cinco puntos de ventaja precisamente ante el Colegio de Ingenieros- y a falta de tres por jugarse, Centro Italo podría asegurar su primer lugar en la tabla, si alcanza a vencer a los dirigidos por José Arzolay y Reinaldo Vidud y los constructores no sacan en victoria su presentación sabatina.

En la acera de enfrente están los “guerreros del aluminio” que no lo han sido del tanto, y que vienen de sufrir una dolorosa derrota 0-1 ante el visitante Unexpo FC, último de la tabla y con un pié en la eliminación, pero que sacó arrestos para vencerlos en el propio Polideportivo Venalum.

En el interno del once del aluminio hay profunda preocupación en el sistema de ataque, tanto que aunque está en puestos de clasificación –tiene 15 puntos- sólo ha podido anotar ocho tantos en sus once presentaciones previas, y esto es decir que está en el penúltimo puesto de los goles marcados, sólo superado por el propio Unexpo FC que apenas ha anotado 4 tantos. De hecho el último de la tabla, AVM FC, ha marcado nueve tantos en lo que va de torneo.

El otro compromiso fijado por la Liga Oficial Senior Francisco Martín, para este sábado 30 de agosto, que se jugará en la mañana, será el duelo precisamente de Unexpo FC –que como indicamos es penúltimo en la tabla con 7 puntos- ante Los Olivos FC –tercero con 18 unidades-. Un nuevo revés de los académicos los podría dejar sin chance matemático de llegar a la ansiada clasificación. El juego está fijado para llevarse a cabo en la cancha de los olivenses a partir de las 10 de la mañana.

Jornada vespertina

Los otros dos encuentros pautados para esta fecha, se jugarán en horario vespertino –de la tarde-. Con el Guayanés FC del “profe” Rafa Maza recibiendo en su cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle de la Parroquia Cachamay, al colista AVM FC de Antonio Montaño.

Juego “a vida o muerte” para los «avemistas» que vienen de sorprender al mismo Venalum FC y que están obligados a ganar y esperar que sus rivales inmediatos el mismo Guayanés FC y Venalum FC pierdan y sigan abriendo la puerta para sus aspiraciones, lejanas al fin, pero ahí presentes.

El cuadro del Guayanés FC es sexto, es decir está en la cola de los equipos con opción a clasificar, y esperará hacer valer su localía y subir los doce puntos que tienen en la clasificación, en medio del desafío que ha sido pautado para arrancar a las 2:00 pm. Sol y calor puro seguramente como invitados de primer nivel.

Finalmente, la jornada concluirá con el lance entre el Centro Portugués –cuarto con 15 puntos- ante el Colegio de Ingenieros –segundo en la tabla con 21 puntos-, donde los lusitanos esperan amarrar casi su pase a la siguiente ronda, en la que ya se encuentran los constructores, en medio de las acciones que arrancarán a partir de las 2:00 pm y que se jugará en la cancha de Los Olivos.

JORNADA DEL SÁBADO 30-08-25

Centro Italo FC vs Venalum FC 8:00 am

Unexpo FC vs Los Olivos FC 10:00 am en Los Olivos

Guayanés FC vs AVM FC 2:00 pm Virgen del Valle

Centro Portugués vs Colegio de Ingenieros 2:00 pm en Los Olivos