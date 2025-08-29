Más de cincuenta comercios están afectados por la falta de servicio eléctrico en el sector Gran Sabana, parroquia Unare, conocido como Core 8, en Puerto Ordaz. Algunos han debido migrar a otros bancos de transformadores, sobrecargando estos dispositivos.

Los vendedores formales denuncian que llevan más de doce días sin electricidad, periodo en el que han sufrido pérdidas cuantiosas, tanto de productos refrigerados como de otros artículos no perecederos.

Una manzana completa permanece sin luz, afectando ferreterías, carnicerías, supermercados, restaurantes, y ventas de verduras, entre otros comercios.

Oswaldo Márquez, fundador de la zona comercial, afirmó que la empresa proveedora es diligente para cobrar, pero indolente para solucionar los problemas a los usuarios.

También explicó que miembros del consejo comunal se reunieron con el gerente de Corpoelec y solicitaron que la denuncia se realizara a través de la aplicación VenApp; sin embargo, “esa denuncia se ha hecho en reiteradas ocasiones y seguimos sin servicio”.

Otro comerciante señaló que todos los negocios pagan por el servicio eléctrico y aseo urbano, pero “cuando no falla el agua, falla la luz; mientras que el servicio de aseo urbano funciona de manera estricta”. Además, reportó que hace tres años explotó uno de los transformadores y actualmente solo dos funcionan, pero luego de que uno falló, Corpoelec lo desconectó.

Los comerciantes hacen un llamado urgente a Corpoelec para resolver la situación antes de que otros bancos de transformadores colapsen debido a la sobrecarga a la que han sido sometidos.