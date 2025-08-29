La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes la visita al país el próximo 3 de septiembre del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Viene el 3 de septiembre. Ya les podemos decir las fechas. El 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él”, señaló la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

La visita de Rubio se enmarca en un viaje del político estadounidense que incluye también Ecuador, con la finalidad de impulsar temas como el desmantelamiento de carteles, frenar el tráfico de fentanilo, detener la migración ilegal y promover el comercio, según dio a conocer el jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“(La visita) es en el sentido del entendimiento que estamos teniendo todo en el marco de respeto a nuestra soberanía, sin pieza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando», dijo Sheinbaum.

Aunque no hay muchos detalles de la visita, la mandataria mexicana señaló que durante el encuentro “no necesariamente” se firmará un acuerdo de seguridad en el que se ha estado trabajando durante meses, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

«No necesariamente se firma. Tiene sus protocolos, todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero sí es un entendimiento que tenemos el gobierno de Estados Unidos y México, que es muy, no tiene ningún, no hay nada, digamos, muy novedoso».

Precisó que el “entendimiento” con el gobierno de Estados Unidos está relacionado con la seguridad e incluye colaboración para investigaciones conjuntas, de compartir información y capacitación bilateral.

«Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, confianza mutua, de responsabilidad compartida, y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando. Ya prácticamente está, entonces viene, pues, a cerrar, digamos, este marco de entendimiento», explicó.

Asimismo, dijo que aprovechará para dar a conocer a Marco Rubio todo lo que está haciendo México en diversas materias y, en particular, en el tema de seguridad.

La mandataria reveló que las autoridades estadounidenses plantearon mayor intervención para México “y nosotros dijimos que no”.

“Eso es muy claro para nosotros. Nosotros jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio. Jamás”, enfatizó.

Reiteró que el acuerdo o entendimiento entre EE.UU. y México tiene que ver con “colaboración, coordinación, cooperación, sin subordinación y con el respeto a nuestras soberanía”.

La visita de Rubio se produce en un momento en el que Washington está reforzando su lucha contra grupos criminales con conexiones transnacionales, desde los carteles mexicanos a la banda transnacional Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, ambos con origen en Venezuela, con el que la tensión está disparada ante el nutrido despliegue militar estadounidense en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

En México está previsto que Rubio converse sobre el nuevo acuerdo de seguridad bilateral que busca una mayor coordinación para combatir el flujo de narcóticos hacia EE.UU., especialmente fentanilo, y el de armas hacia México para cortar el suministro de los carteles.