Habitantes de varias comunidades y casco central de Upata denunciaron que no cuentan con el servicio de agua potable desde hacen varias semanas. Han hecho llamados a Hidrobolívar, pero no se pronuncian.

Mientras, los afectados sólo escuchan por las emisoras de radios, que el problema se debía a que se fracturó la tubería principal de 28” tramo Torre Chiripon, luego se puso en funcionamiento el motor vertical de 2144HP, correspondiente a la posición B del sistema de bombeo en la misma Planta, sin embargo, la ausencia de agua continúa.

Sectores como; Borbón I-II, Merecure, Brisas Paraíso, Maturín, Pablo J. González, 23 de enero, Piar, Bolívar, San Antonio, 17 de mayo, Bicentenario, Rafael Caldera, Rómulo Gallegos, Ezequiel Zamora y casco central de Upata, llevan más de dos semanas sin contar con el preciado líquido, así lo manifestaron sus habitantes.

En esta oportunidad, Carmen Guzmán, residente en la calle Van Praag, expresó que desde hace nueve días no llega el agua por las tuberías, «me vi en la obligación de comprar el líquido a una cisterna privada, porque no contamos apoyo con la municipalidad para que preste colaboración con camiones de aguas gratuitos, esta es la única gestión que no ejecuta planes de contingencia en colaboración con el pueblo, otros alcaldes que gerenciaron si lo realizaban y hasta tanque regalaron».

Vecinos perjudicados

Yesid Garban, otra de las afectadas en el sector Brisas Paraíso, comentó que muchos niños y adultos mayores con discapacidades están siendo perjudicados, «no tenemos agua para preparar los alimentos a nuestros bebes, tampoco para asearlos, al igual que a los adultos, no somos camellos, el agua es indispensable para todo ser humano, aunado a otras necesidades en relación al líquido».

De esta forma, la vecina hizo un llamado a la alcaldesa de Piar y Gerente de Hidrobolívar, reestablecer el servicio de agua en toda la localidad, dar respuestas inmediatas porque muchas familias están siendo afectadas ante la ausencia de agua potable.