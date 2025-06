Los Navegantes del Magallanes cuentan con un gran material y una cantidad notable de elementos para cubrir el infield, pero nunca está de más poder contar con piezas polivalentes y de gran recorrido, y ese es el caso de Luis Sardiñas, quien fue otra de las piezas que llegó a la novena turca en el cambio recientemente realizado con los Tigres de Aragua.

El jugador del cuadro, de 32 años de edad, llega para darle profundidad al equipo con todo el recorrido que tiene en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y aunque el movimiento le tomó un poco por sorpresa, lo afronta de la mejor manera por la confianza que le están dando.

«Aunque no me lo esperaba, siempre he dicho que los cambios son para bien, así que estoy agradecido con Dios y la gerencia por creer en lo que puedo hacer y darme la confianza de llegar a este equipo», expresó Sardiñas, que tiene en su haber 11 campañas en la LVBP, 10 en las menores y cinco en Grandes Ligas.

Un jugador versátil

En ese camino dentro de la LVBP, el versátil jugador que puede defender todas las posiciones del cuadro e incluso el jardín izquierdo, acumula 386 encuentros disputados en los que ha podido conectar 392 imparables, anotado 193 carreras conectado 78 dobles, ocho triples, 27 jonrones y producido 202 rayitas. Además, en siete de esas 11 zafras ha jugado postemporada, instancia donde presenta .302 de promedio ofensivo vitalicio.

Con eso en cuenta, el oriundo de Upata está claro de lo que puede dar al conjunto que dirige Eduardo Pérez. “Vengo a aportar la experiencia que me han dado los últimos 11 años. Quiero ayudar siempre y estar disponible para el mánager donde me necesite, eso será lo más importante”, precisó.

Por otro lado, está consciente de lo que representa vestir el uniforme de la Nave y se siente a gusto con eso.

Solo tiene en su mente poder aportar, convertirse en un jugador bien conceptuado por la amplia fanaticada y que su instancia dentro de la organización sea lo más fructífera posible.

«Jugar con este equipo representa un gran reto. Siempre he escuchado comentarios de peloteros que han jugado con la organización y sin duda me he dado cuenta de que es algo retador. Así que espero que esta sea una historia positiva», comentó.

Por ahora, sigue enfocado en su temporada en la pelota mexicana, donde viste el uniforme de los Olmecas de Tabasco, pero ya tiene la mira puesta en la 2025-2026 para poder estar disponible en la tripulación desde el primer día de campaña.