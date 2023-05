Malestar e incomodidad entre los ciudadanos del municipio Piar han ocasiado los constantes apagones, sin que la empresa estatal Corpoelec ofrezca una solución definitiva a este problema.

Familias denunciaron al equipo de Nueva Prensa que han perdido sus aparatos electrodomésticos, como consecuencia de lo que ellos catalogan como una «crisis eléctrica».

Sectores como San Antonio, Los Pinos, Alberto Palazzi, 17 de mayo, San Lorenzo, Santa Rosa, La Victoria, calle Miranda, Bolívar, Piar, entre otros, son afectados con los cortes de energía.

Natalia Espinoza, quien reside en San Lorenzo comentó que los funcionarios de la empresa antes mencionada no dan respuestas sobre las constantes fallas.

«Motivado a los cortes en el servicio, se me dañó la nevera y un aire acondicionado, ahora nadie se hace responsable, no sólo yo he tenido estas pérdidas, también muchas familias de otras comunidades y por más que hacemos llamado al gerente de Corpoelec, no se preocupa por darnos atención, al parecer tiene a alguien que lo protege, porque la empresa no esta haciendo su trabajo bien y tampoco le importa que denunciemos las problemáticas que presentamos», indicó Espinoza.

Luz Gutiérrez, otra de las afectadas, mencionó que la Corporación Eléctrica no anuncia ni comunica a los vecindarios o comunidades, cuáles son las fechas acordadas para los cortes eléctricos.

La vecina recordó que el pasado sábado hubo ocho cortes eléctricos durante el día y el domingo suspendieron el servicio dos veces, por más de siete horas cada una.

«Necesitamos que nos informen porque así tomamos medidas para conservar la carne y otros productos. Las neveras se nos están dañando, necesitamos respuestas», reclamó.