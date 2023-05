Transeúntes de Ciudad Guayana se encuentran en una inseguridad constante ante la ausencia de semáforos operativos en las distintas calles y avenidas de la ciudad, aunado a la violación de las leyes de tránsito por parte de los propios choferes, situación que el Gobierno regional está tratando de solventar.

Vale recordar que el artículo 44 de la Ley de Tránsito Terrestre, establece que la municipalidad es responsable del buen estado de funcionamiento, preservación y mantenimiento de las señales y dispositivos de tránsito en las vías públicas, sin embargo, el escenario actual muestra todo lo contrario.

Némesis Uzcátegui, una peatona consultada por el equipo de Nueva Prensa Digital, declaró que el cruzar las calles se ha tornado un «juego peligroso», debido a que los conductores no respetan los pasos peatonales.

«Mira, yo cuando voy a cruzar siempre ando viendo para los lados y adivinar las intenciones de los conductores, porque no sabemos quién está detrás del volante o qué situación lleva, para que no me quiera ceder el paso», explicó.

También se consultó a Laura Rivas, una conductora habitual de la ciudad, y asegura que la falta de señales de tránsito en las intersecciones y avenidas, solo aumenta el riesgo de accidentes viales.

«En algunas avenidas, o los semáforos bien no sirven o directamente no existen, y son los conductores los que deben atravesarse para poder abrir el paso, sumado a la cantidad de peatones que se cruzan por la calle, es un desastre asegurado», aseveró Rivas.

Falta de semáforos

El equipo de Nueva Prensa realizó un recorrido por Puerto Ordaz para evidenciar la falta de semáforos y cómo en las «horas pico» se complica el libre tránsito automotor.

La urgencia de su instalación y reparación obedece a los recurrentes accidentes de tránsito que se registran a diario en la ciudad, algunos con desenlaces fatales como el caso de la señora Priscila Rojas, arrollada el pasado 20 de mayo en Alta Vista.

Durante el recorrido se pudo constantar que la intersección entre la urbanización Río Aro y Río Negro, sentido Unexpo – Las Garzas no cuenta con semáforo, pese que en este lugar se han registrado varios accidentes de tránsito.

En la conocida parada de autobuses de «El puentecito», ubicada en el Paseo Caroní, el semáforo presenta constantes fallas eléctricas, dejando a los conductores y peatones a su suerte al momento de cruzar.

Frente al Centro Comercial Río Caura es otra de las intersecciones que no cuenta con un semáforo, poniendo en riesgo a todos los automovilistas que transitan a lo largo de la avenida Atlántico.

Autoridades de tránsito

Como parte de la campaña preventiva de seguridad vial implementada por funcionarios de los Organismos de Seguridad Ciudadana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Instituto Nacional de Transporte Terrestre del estado Bolívar, han dispuesto de funcionarios de la PNB en cada una de las avenidas más concurridas de la ciudad, como intento de minimizar los accidentes y controlar el tráfico vehicular.