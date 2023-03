La postura que tomó la cantante mexicana Ana Gabriel, durante un concierto en California, Estados Unidos, al salir en defensa de «la libertad de pueblos latinoamericanos», mencionando específicamente a Venezuela, Cuba y Nicaragua, causó revuelo e incomodidad en voceros del chavismo.

«Es cierto que pagaron para venir a cantar, escucharme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el siri en su casa y ya no me van a escuchar hablar más», dijo Ana Gabriel entre abucheos mientras hablaba sobre la libertad de la región.

«No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada región, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos, porque es aquí donde junto a muchas nacionalidades», agregó.

«Infórmese», pidió Omar Enrique

Las duras palabras de «La diva de América» incomodó al cantante venezolano, Omar Enrique, quien se ha identificado abiertamente con el chavismo, y a través de un video le dedicó unas contundentes palabras:

«Miren yo pensaba que Arcángel era ridículo y bobo pero con todo el respeto que se merece una dama como lo es la señora Ana Gabriel, mire señora Ana Gabriel usted está bien desinformada de la realidad de Venezuela, usted da pena ajena», dijo Omar Enrique.

«No sea tan irresponsable, lea, infórmese bien no crea en todas las estupideces que dicen pa’ donde va (…) usted misma está hablando mal de sus compatriotas mexicanos que vienen a cantar aquí a Venezuela y vienen muchos, infórmese quiénes vienen, de España, de Puerto Rico, de Estados Unidos (…) este es un país libre completamente en donde no tiene problema ningún artista», agregó.

En el material audiovisual también le pide a la cantante mexicana que le pregunte a sus compatriotas mexicanos cómo fueron tratados en el país durante la celebración de la Serie del Caribe 2023.

Ana Gabriel, con más de 40 años de trayectoria artística, tiempo después publicó un post en sus redes sociales indicando que fue un momento incómodo para ella, de igual manera, la intérprete de «El Cigarrillo», está decidida a retirarse de los escenarios luego de concluir su tour: ‘Por amor a ustedes’.