Más de 360 desempleados del municipio Piar, solicitan a los dueños de construcciones privadas, darles la oportunidad para formar parte en las obras que están siendo ejecutadas, o proyectos paralizados, activarlas y así generar fuentes de empleos.

José Martínez, secretario general de Sutiss Bolívar expresó que “hoy nos reunimos con los desempleados para hacer el llamado al gobierno central, regional, municipal y empresarios privados que están iniciando en obras de construcción, darles participación a los desempleados y sindicato del municipio Piar, pues, no somos tomados en cuenta porque según los dueños de las construcciones manifiestan que estamos apadrinados, siendo falso”.

El secretario manifestó que siempre le ha dado ese voto de confianza a la alcaldesa de Piar, por tanto, solicita al ente local que se aboque a la necesidad que están presentando todos los desempleados, “necesitamos una reunión, porque es necesario que les den participación a los padres y madres del sindicato, todos los lunes nos reunimos para tratar el tema, ya que existen varias obras paralizadas entre ellas la del Grupo Naitex, frente a Marluis, la cual puede generar bastante empleo”.

Dos años en espera

“Llevamos dos años haciendo acto de presencia en la Plaza Bolívar de Upata, solicitando empleo, y aún no se han dado, la alcaldesa se pronunció y me aportó ayuda con unos empleos directos rápidos, en cuanto a la limpieza de la población de El Manteco, además, la mandataria municipal, me hizo el llamado nuevamente para ponerse a la orden e iniciar nuevamente los trabajos con 20 empleos, asimismo, necesitamos que los empresarios también se aboquen apoyarnos”, indicó Martínez.