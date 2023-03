Luego de la suspensión del servicio en la página web del Saime en Venezuela, este presentó una nueva plataforma para que los usuarios puedan efectuar trámites relacionados con la cédula de identidad y/o la emisión – renovación del pasaporte, sin tener que hacer grandes filas en las sedes del país.

A pesar de las nuevas adecuaciones tecnológicas a la plataforma, que busca mejorar el sistema y reducir los tiempos de espera a los usuarios para obtener su documentación, existen aún obstáculos en el acceso de la misma.

“No he logrado acceder al sistema, me arroja que mis datos están incorrectos, cambio la clave y, aun así, me sale el mismo error”, manifestó Maritza Acosta, ciudadana que esperaba ser atendida en la sede del Saime de Puerto Ordaz.

Asimismo, varios de los usuarios que se encontraban en Saime de Puerto Ordaz, expresaron la dificultad y agonía para ingresar al portal web en la última semana. Lo que le impide acceder al sistema para obtener citas, verificar el estado de sus trámites y/o problemas en el proceso de recuperación de contraseña.

¿Cómo está el proceso de trámites en el Saime de Puerto Ordaz?

“Al entrar al sistema, solicité mi cita para la cedulación por primera vez de mi hijo y el proceso acá en el Saime ha sido rápido”, manifestó Pilar Osorio.

Resaltando que, a pesar de los inconvenientes de la página, el proceso de cedulación es rápido y no se encuentra la gran afluencia de personas que se solía ver con anterioridad.

De igual forma, usuarios que asistieron a la cita para el retiro de pasaporte, aseveran que la atención ha sido rápida y fluida por parte del personal que labora en el Saime.

“Me tomó 25 minutos en consignar la planilla”, expresó José Rodolfo, quien luego de realizar el trámite por el portal y cancelar el monto correspondiente del pasaporte, le fue asignado a los pocos días, la cita de consignación de la planilla de solicitud, calificando el proceso “eficaz”, dijo.

Cabe resaltar que, tras las adecuaciones al portal web, los usuarios podrán escoger la fecha y hora para su cita, por lo que prevé reducir las colas que con anterioridad frecuentaban verse en el Saime.