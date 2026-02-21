El uruguayo Ricardo Vairo fue elegido este viernes nuevo presidente de FIBA Américas, reemplazando al fallecido Fabián Borro (10 de febrero de 2026).

La Federación Uruguaya de Basketball lo felicitó en redes: «Le deseamos el mayor éxito en este nuevo desafío». Vairo, presidente del Club Nacional de Football desde 2024 (electo con 12.000 votos junto a Flavio Perchman), lideró la Federación Uruguaya de Básquetbol de 2016 a 2023. Bajo su gestión, Nacional ganó Supercopa y Liga Uruguaya.

Vairo asumirá hasta principios de 2027, manteniendo «compromiso intacto» con Nacional. Dijo a Ovación: «Es un honor personal y para el básquet uruguayo, aunque con tristeza por Fabián, un amigo».

Borro, argentino elegido por unanimidad en 2023 tras presidir la Confederación Argentina (2019-2023), fue recordado por FIBA. El secretario general Andreas Zagklis destacó su visión educativa y creativa del básquet: «Echaremos de menos a nuestro amigo y su pasión».

