Los diplomáticos estadounidenses Mike Hammer, encargado de Negocios en La Habana y Brian Burch embajador ante la Santa Sede se reunieron este viernes en Roma con el secretario vaticano para Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher. Dialogaron sobre la situación en Cuba y el «importante rol» de la Iglesia Católica en la isla.

La Embajada de EE.UU. ante la Santa Sede informó en X que Hammer visitó Roma «para discutir con el Vaticano y socios latinoamericanos el apoyo de la Administración Trump a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad».

Hammer y Burch también se entrevistaron con embajadores latinoamericanos ante el Vaticano (México, Guatemala, Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica) para coordinar acciones con la Iglesia en favor de «oportunidades económicas y libertad» en Cuba. Además, hablaron con Cáritas Internacional sobre ayuda humanitaria directa de EE.UU. a través de la Iglesia.

La relación EE.UU.-Cuba atraviesa una crisis profunda por el bloqueo energético impuesto por Trump, que amenaza aranceles a proveedores de crudo. El papa Francisco ha instado a Washington y La Habana a un «diálogo sincero y eficaz» para evitar violencia y sufrimiento.

Este viernes, Francisco recibió al obispo de Guantánamo y Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo, sin detalles públicos. Los obispos cubanos cancelaron su visita ‘ad limina’ por escasez de combustibles.