El Gobierno de Brasil celebró este viernes el fallo parcial de la Corte Suprema de EE.UU. que tumbó aranceles de Trump, afirmando que «fortalece la relación comercial» bilateral.

«Es una decisión importante», dijo el vicepresidente y ministro de Industria, Geraldo Alckmin, en Brasilia. Coordinador de negociaciones con la Administración Trump, señaló que resarcimientos serán «asunto empresarial».

Alckmin pidió «cautela» ante el anuncio de un arancel global del 10% en tres días, ahora bajo la Ley de Comercio de 1974 tras invalidar la de Emergencia Económica de 1977. Brasil espera detalles y mantiene diálogo abierto.

EE.UU. impuso aranceles de hasta 50% a productos brasileños (como café soluble) por la condena de 27 años a Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por golpismo. Un diálogo iniciado en la ONU en septiembre de 2025 entre Lula y Trump retiró parte de esas tarifas.

Alckmin confía en más comercio e inversiones tras reunión prevista en marzo. «Esperamos avanzar», concluyó.