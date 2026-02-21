La Fiscalía brasileña envió este viernes a la Corte Suprema un dictamen contrario a la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por golpismo y recluido en una instalación policial especial.

El procurador general, Paulo Gonet, argumentó que el lugar de detención ofrece atención médica 24 horas y una unidad de emergencias, suficiente para sus necesidades.

Los abogados de Bolsonaro solicitaron la semana pasada el beneficio «humanitario» por sus problemas de salud crónicos, alegando mejores cuidados en su casa. Inicialmente preso en la Policía Federal, fue trasladado el 15 de enero a un complejo penitenciario con condiciones especiales tras quejas médicas.

Gonet basó su posición en un informe de la Policía Federal, que concluye que las enfermedades del exmandatario están controladas clínicamente y no requieren hospitalización. «El actual local garantiza el tratamiento», enfatizó el parecer, citando riesgos de fuga y incumplimientos previos de cautelares.

La Corte Suprema ya rechazó peticiones similares, priorizando la seguridad. En su sentencia de traslado, el magistrado Alexandre de Moraes autorizó médicos particulares 24/7, traslados hospitalarios urgentes, fisioterapia y alimentación especial diaria.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por liderar un complot para «perpetuarse en el poder» tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. Cumplió inicialmente prisión domiciliaria, pero sus recursos por salud han sido negados.