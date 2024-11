José Tadeo Monagas de la parroquia Chirica, San Félix, también conocido como “barrio el tubo”, sus habitantes durante más de 40 años han vivido de promesas de los gobiernos de turno que han circulado por la gobernación del estado Bolívar y por la alcaldía de Caroní.

La calle Edgar Vallee Vallee, conocida popularmente como la calle “el tubo” ha sido excluida de los proyectos sociales, situación que contribuye a un ambiente de desconfianza y desesperanza en la comunidad.

Los vecinos han expresado su descontento ante la falta de acción por parte de las autoridades, quienes parecen ignorar las necesidades urgentes del mencionado barrio.

José Tadeo Monagas, es un claro ejemplo de cómo la falta de atención gubernamental pueden llevar a comunidades enteras a vivir en condiciones inhumanas, este sector es un claro ejemplo de otros sitios de San Félix que se hallan en las mismas condiciones.

40 años de olvido

El Plan de asfaltado, Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Adentro, entre otros del Gobierno nacional, se olvidaron de las familias que habitan en esta zona.

Tampoco, los programas sociales de gobernantes regionales y locales, se han preocupado por las necesidades de los lugareños.

Desde la entrada de la calle principal, hasta el final de la misma, es de tierra, el asfalto desapareció, además, no tiene red de aguas negras, vecinos tienen pozos sépticos en sus casas.

Una cárcava de varios kilómetros que empieza desde la avenida Gumilla y termina en río Caroní, amenaza con echar al suelo más de 300 viviendas.

Juana Rivero, una de las fundadoras de esta comunidad dijo que llegó a este sector cuando muchas familias invadieron esta zona con las esperanzas de obtener una vivienda digna del Gobierno.

Ese sueño no se le hizo realidad a Rivero, ellos inicialmente tuvieron que vivir en barracas y luego los que pudieron construyeron casas de bloques.

Piden justicia social

La entrevistada es testigo como han pasado los años y como ha envejecido sin que la justicia social toque esta comunidad.

Otro lugareño, conversó con el periodista de soynuevaprensadigital.com, dijo que el agua no llega por tuberías, la luz eléctrica falla constantemente, no tienen red de aguas negras, solo pozo sépticos, muchos de los cuales colapsados, y no saben de que color es el camión del aseo urbano.

Vecinos, instalaron tuberías para abastecerse del preciado líquido de las dos tuberías que trasladan el agua desde el embalse de la represa Raúl Leoni de San Félix, hasta la Planta de Tratamiento que se encuentra en Vista Alegre, frente al sector Francisco Avendaño, popularmente conocido como Los Alacranes.

Ellos, dice que el agua es lo único que no falla, porque la toman directamente de estas tuberías, que por supuesto no es apta para el consumo humano.

Al final de la calle Edgar Vallee Vallee, están otras comunidades como: barrio Caracas, Las Tablitas y otros sectores, cuyos residentes no cuentan con los servicios prioritarios.