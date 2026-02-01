Más de 300 familias de la urbanización La Pastoreña, ubicada en el sector Río Negro, denuncian una crítica situación de desabastecimiento de agua potable que se ha agravado durante el último fin de semana, sin que hasta el momento exista una explicación oficial por parte de la hidrológica del estado.

Cronología de una falla sin previo aviso

La irregularidad en el suministro comenzó el pasado sábado 31 de enero, cuando el servicio fue suspendido de manera total desde las horas de la mañana hasta entrada la noche. Tras una breve restitución de apenas 6 horas durante la madrugada, el flujo volvió a interrumpirse el domingo 1 de febrero, dejando nuevamente a la comunidad a secas.

Los residentes manifiestan su descontento no solo por la falta del recurso vital, sino por la ausencia de cronogramas de racionamiento o alertas previas que permitieran a los hogares tomar previsiones.

Silencio en los canales oficiales

A pesar de las constantes consultas de los afectados, las cuentas oficiales de Hidrobolívar no han emitido información alguna sobre los motivos de la suspensión.

«Es frustrante que nos dejen sin el servicio y que, al revisar las redes sociales o canales informativos de la empresa, no exista ni una nota de prensa ni un aviso sobre reparaciones en el sector. Estamos a ciegas», comentó uno de los vecinos afectados.

El llamado de la comunidad

Los habitantes de La Pastoreña exigen a las autoridades competentes: La restitución inmediata del servicio de agua por tubería, así como una explicación clara sobre las fallas técnicas o de bombeo que afectan al sector Río Negro, también mejorar la comunicación institucional para evitar que más de 300 familias queden vulnerables ante cortes imprevistos.