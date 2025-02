El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que no tiene vínculos con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, conocido también como ‘el zar del contrabando’, quien aportó una millonaria suma de dinero a su campaña electoral de 2022 y que actualmente espera su extradición desde Portugal.

La revista Cambio reveló el pasado domingo una donación de 500 millones de pesos (unos 121.500 dólares de hoy) de Marín a la campaña presidencial y, ante otras versiones de prensa según las cuales Petro y su nuevo jefe de Despacho Presidencial, el controvertido exembajador Armando Benedetti, se reunieron en enero de 2022 con ‘Papá Pitufo’ en España, el mandatario respondió que eso no es cierto.

«Tengo que hacer constar qué jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España, como dejan insinuar ciertos medios de comunicación. Solo hubo un evento público con centenares de colombianos en el auditorio público de la central obrera española UGT que fue convocado de manera pública y en el cual solo hablé dictando una conferencia», expresó el presidente, que está de visita en Dubái, en su cuenta de X.

Petro reconoció que solo vio a Marín «una vez», cuando se lo presentaron «con otros señores como empresario del sanandresito», como se conoce en Colombia a unos comercios que originalmente vendían productos importados libres de impuestos por haber entrado al país por la isla de San Andrés.

«Le expliqué, sin saber quien era, que mi política consistía en transformar los sanandresitos de espacios de contrabando en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí», agregó Petro.

En esa reunión, añadió, también estaba el empresario y político catalán Xavier Vendrell, que fue quien a comienzos de 2022 recibió una maletín con el dinero aportado por Marín y que el mismo Petro ordenó devolver tiempo después cuando se enteró de esa aportación de dudosa procedencia.

Benedetti y la crisis

La noticia de la entrada de dinero del ‘zar del contrabando’ a la campaña de Petro ha causado revuelo en el país en momentos en que el mandatario enfrenta una crisis política que llevó a la renuncia de todos sus ministros luego de una reunión del gabinete transmitida por televisión el pasado 4 de febrero en la que afloraron serias diferencias en el equipo de Gobierno.

La versión de Petro fue confirmada hoy por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, que fue compañero del hoy mandatario en la guerrilla del M-19.

«En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato (Petro) no tuvo encuentro alguno con ‘Papá Pitufo’ en Madrid, España», indicó Rodríguez en un comunicado en el que añadió que dicha reunión fue organizada por Benedetti y a la misma también asistió Vendrell a quien Petro le dio la nacionalidad colombiana poco después de asumir la Presidencia, en agosto de 2022.

En la polémica reunión ministerial, Rodríguez fue uno de los que cuestionó la presencia de Benedetti en el Gobierno y lo relacionó con el intento de Marín de penetrar la campaña presidencial de Petro, por lo cual el jefe de Despacho Presidencial anunció acciones legales contra el director de la UNP.

Cambio

En su comunicado de hoy, Rodríguez confirma también la versión publicada por Cambio sobre el dinero recibido por Vendrell para la campaña de Petro y apunta a vínculos entre el político español y Benedetti.

Incluso acompaña su escrito de una foto tomada el mismo día del caótico consejo de ministros en la que aparecen Benedetti y Vendrell conversando en un balcón de la Casa de Nariño, el palacio presidencial colombiano y que define como «discreta escena».

El director de la UNP, entidad que se encarga de la seguridad de las personas protegidas en el país, termina su comunicado con una frase en la que aparentemente sugiere que su vida puede correr peligro por sus denuncias.

«Así mismo, deseo expresar que soy consciente de la seriedad e importancia de lo acá indicado, y que estoy expuesto a todo tipo de componendas, montajes y denuncias, como las que acostumbran estos grupos. Pero también me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud», concluyó.