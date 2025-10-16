Con los tradicionales animadores de la Liga Oficial Senior Francisco Martín, Centro Italo Venezolano de Guayana el actual campeón y Los Olivos, a su vez subcampeón en ejercicio, ya clasificados a la semifinal, otros tres elencos se batirán en un duelo más que literal “a muerte” para ocupar los dos restantes lugares en la fase de antesala a la gran final.

Todo ello luego de los resultados que se produjeron en la fecha 4 de la segunda ronda del certamen, donde seis elencos arrancaron con la intención de llegar a la semifinal, y salvo Guayanés FC, que resultó eliminado en esta mencionada fecha, los otros llegaron a la última fecha de esta vuelta, con opciones de avanzar a la ronda antes mencionada.

Los Olivos abruma con sus goleadas

El cuadro que llevan de la mano Otilio Enrique Yantis y Luis Manuel Filosa, siguió mostrando su condición de pegador, al vencer al Centro Portugués con abultada pizarra de seis goles por tres, con una mágica actuación del jugador Andrés Romero quien se encuentra “on fire” en la actualidad, dado de qué hablar con sus anotaciones.

En total “Romerito” anotó la mitad de los goles de su equipo, tres, para llevar de la mano a la clasificación y el primer lugar de esta fase a su equipo Los Olivos FC.

Los otros tantos llegaron por intermedio de Otilio Enrique Yantis Morillo, Miguel “El Guasón” Pulido y Erixon Rodríguez.

Por los lusitanos del Centro Portugués de Ciudad Guayana marcaron José Figueroa, José Plaza y Belsi Ferrer.

El campeón quiere repetir

Por su parte los dirigidos por Jorge “Catri” Catrinaccio batallaron en medio de un luchado compromiso con el Colegio de Ingenieros, para también terminar de asegurar su clasificación a la gran final.

El cuadro transita una etapa de sequía goleadora, como venía siendo, derivado ello de la expulsión por hasta siete fechas del campeón goleador del certamen, Robert Rodallega, enviado a las duchas en el primero de los compromisos que jugó su equipo, y donde tuvo un entrevero con el juez principal “Piolo” Vidal, que lo dejó fuera de acción para estas etapas decisivas.

Venalum FC con un pie adentro

El caso de tomar apuntes superlativos. Los dirigidos por José Arzolay y Reinaldo Vidud lograron una pírrica victoria de un gol por cero para quedar a las puertas de la instancia de semifinales.

Marcó de pierna zurda –la pierna mocha- el jugador Julio Fernández tras una excelsa habilitación del Dr. Simón Hernández, que batió por centro al golero del elenco guayacitano.

“Pensé en pegarle con la derecha primero, pero cambié mentalmente la orden y se me dio. Feliz por la victoria, por los muchachos, por los que hacemos los esfuerzos en cada juego. Es para ellos, para los que juegan y los que a veces no alcanza, pero la idea es remar hacia adelante. Todavía nos falta un juego vital, y debemos concentrarnos en sumar en ese juego con el Centro Portugués…”refirió Fernández.

La victoria dejó a los “guerreros del aluminio” en el tercer lugar de la tabla de posiciones de esta segunda fase, a uno por encima del Club Portugués –su próximo rival- y a tres del Colegio de Ingenieros.

Y se concretó la victoria, por hechos puntuales como la oportunidad de oro que tuvo el mediocampista Juan Carlos “Carrito” Hernández al patear un tiro de penal –se jugó en la cancha del Polideportivo Venalum- que literalmente envió por encima del larguero y hasta el estadio de softbol.La derrota para colmo sentenció de manera absoluta, la eliminación del cuadro que dirige “el profe” Rafael Maza en su primer año al frente de la organización guayanesa.

Los del aluminio además desperdiciaron increíblemente cerca de siete oportunidades de gol, que pudo haber dejado más abultado el pizarrón.

Clásico para cerrar segunda vuelta

La quinta fecha, jornada de cierre de esta segunda ronda eliminatoria, presentará el Clásico de los campeones de esta liga, Los Olivos –segundo con ocho puntos- visitando al local Centro Italo de Guayana, que es primero en la tabla con nueve unidades en su haber y un robusto +6 de goles averaje. La idéntica condición de estar ya clasificados deja de lleno las opciones en lograr de pronto el primer lugar, que en la semifinal jugará por el cuarto clasificado. Mientras que segundo y tercero trenzarán la otra llave semifinal.

El cotejo entre olivenses e itálicos que se jugará en la cancha del Centro Italo, se jugará a partir de las ocho de la mañana de este sábado de fútbol de la Liga Oficial Senior Francisco Martín.

La fecha tendrá su altísimo punto de ebullición con dos choques que han sido previsto para jugarse ambos a partir de las 4 de la tarde.

En primera instancia el ya eliminado Guayanés FC –sin puntos en cuatro presentaciones- jugará en la cancha de Los Olivos ante el Colegio de Ingenieros, este con cuatro unidades en la quinta casilla y con las opciones latentes para meterse en semifinales. Sólo restará saber si los guayacitanos llegan completos al partido, e cuerpo y mente, y se entregan para buscar cerrar con algún decoro su estrepitosa incursión en esta ronda.

El otro de los encuentros vespertinos, será el que enfrente a dos equipos que buscarán una victoria para obtener su boleto a semifinales.

Venalum FC visitará el terreno del Centro Portugués, y le bastará un empate para inscribir su nombre en la referida instancia semifinal, la gran meta propuesta por el grupo del aluminio desde que comenzó el campeonato. El resto, aunque nadie se conforma con algo alcanzado si tiene por delante otra opción, será el batallar “con los de arriba”. La semana entera ha transcurrido con los jugadores de este equipo, sacando cuentas de sus opciones reales de lograr la meta antes mencionada, y no queriendo caer en falsas alegrías, intentarán completar su pase, luego de haber iniciado con un estrepitoso 5-1 a manos de Los Olivos.

Condiciones de clasificación

Lógicamente por los cerrados que se encuentra la tabla para varios de sus integrantes, las conjeturas de posibilidad de clasificación saltan a flor de piel.

En este particular la Liga ha establecido que son cuatro, en ese mismo orden, los ítem para destrabar un empate a puntos alcanzados.

Estos son en primera instancia el golaveraje, luego el gol a favor, el gol en contra y finalmente la serie particular, por lo que las barajas dan para muchas opciones que ya los aficionados de este campeonato, han comenzado a barajar.

Y con respeto a los clubes involucrados, no es lo mismo enfrentar, por ejemplo al Centro Italo, el campeón vigente, en una semifinal –que será a ida y vuelta- o a Los Olivos, que a los otros dos clasificados. Así que las canicas de las opciones, arderán en su máximo esplendor. Intensa jornada de segunda ronda, sin lugar a dudar.

Así se jugará la jornada final de la segunda ronda

Centro Italo vs Los Olivos 8:00 am en el Centro Italo

Guayanés FC vs Colegio de Ingenieros 4:00 pm en Los Olivos.

Centro Portugués vs Venalum FC 4:00 pm en el Centro Portugués