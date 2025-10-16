La nueva temporada de la NBA echará a andar el 21 de octubre con un nuevo mapa de derechos televisivos, tras un acuerdo de once años y 76.000 millones de dólares, con el gran regreso de la liga a la cadena NBC con un enorme reclamo: Michael Jordan en calidad de ‘colaborador especial’.

Michael Jordan, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls en los años 90, se estrenará en pocos días como analista de la liga. NBC, junto a Amazon una de las grandes novedades en el nuevo acuerdo de derechos televisivos en Estados Unidos, no ha detallado todavía el rol de ‘MJ’, pero su incorporación ya ha generado enorme expectación.

«¡Una incorporación legendaria a nuestro equipo! Estamos encantados de dar la bienvenida a Michael Jordan como colaborador especial de la NBA en NBC y Peacock», escribió NBC en su cuenta de X en mayo.

NBCUniversal firmó el pasado 24 de julio un acuerdo de once años junto a Amazon Prime Video y a The Walt Disney Company, que tiene un valor estimado en 76.000 millones de dólares.

El contrato entra en vigor a partir de la temporada 2025-2026 y NBC transmitirá los partidos del día inaugural de la temporada: Oklahoma City Thunder-Houston Rockets y Los Ángeles Lakers-Golden State Warriors.

Además, NBC difundirá el nuevo horario estelar del domingo por la noche, así como partidos regionales del martes, encuentros del lunes en la plataforma de streaming Peacock y el All Star de la NBA, que este año se disputa en Los Ángeles.

Todo ello, con la aportación especial de un Michael Jordan que escribió páginas imborrables de la NBA en sus quince años en la liga entre 1984 y 2003. MJ fue seis veces campeón, seis veces MVP de las Finales, cinco veces MVP de la temporada regular, además de colgarse dos medallas de oro olímpicas.

El nuevo acuerdo de derechos firmado por la NBA durará hasta la temporada 2035-2036, con The Walt Disney Company, NBCUniversal y Amazon Prime Video.

Con los nuevos contratos, el gigante del streaming Amazon Prime Video podrá difundir en streaming la Copa de la NBA, el ‘play-in’ y partidos del jueves y viernes.

Disney seguirá siendo la plataforma de las Finales NBA por medio del canal ABC, según informó la liga estadounidense. Transmitirá además los partidos del día de Navidad, los del miércoles en ESPN y el horario estelar del sábado en ABC.

El acuerdo con Amazon, valorado en 1.800 millones de dólares, marca el fin del vínculo entre Warner Bros. Discovery y la NBA, que desde 1988 era uno de los baluartes televisivos de la liga con programas de éxito como ‘Inside the NBA’, con Charles Barkley, Shaquille O’Neal y Kenny Smith en el canal TNT.

Warner Bros. Discovery había anunciado el martes el envío de una propuesta de última hora a la NBA que igualaba la de Amazon Prime Video. Dicha propuesta no ha sido aceptada.

«Nuestros nuevos acuerdos globales con Disney, NBCUniversal y Amazon maximizarán el alcance y la accesibilidad de los partidos de la NBA para los aficionados en Estados Unidos y en el mundo. Estas colaboraciones distribuirán nuestro contenido por un amplio número de plataformas y ayudarán a transformar la experiencia de los aficionados en la próxima década», aseguró Adam Silver, comisionado de la NBA en el momento del anuncio.