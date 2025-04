Para los pocos vendedores que aún permanecen en el Mercado Campesino de la UD 145 en San Félix, la baja afluencia de compradores representa un desafío diario. Coinciden en que esta disminución en la demanda se debe a factores económicos como la reducción del poder adquisitivo, el aumento de precios y los cambios en las preferencias de los consumidores, lo que dificulta alcanzar ventas suficientes para sostener sus ingresos.

Desde la pandemia, el mercado ha ido quedando cada vez más vacío. Muchos adjudicatarios han optado por migrar y buscar otro modus vivendi. La soledad del lugar, sumada a las jaulas de hierro encerradas entre cuatro paredes de bloques, convierte al mercado en un espacio casi sepulcral.

El área de los pollos, igualmente se encuentra en estado crítico; aunque las carnicerías siguen funcionando, compitiendo con los precios.

Personas con ganas de trabajar

Yobanca Marcano, expende condimentos, también se ayuda con las recargas telefónicas, dice que el mercado se ha ido recuperando. Según, tienen un administrador que está empeñado en recuperar este sitio.

“Necesitamos personas que quieran invertir y trabajar. Solo tienen que tener ganas, espacio hay de sobra en el mercado”, apuntó.

Tiene 25 años en el mercado campesino, 10 años los trabajo con su progenitora en el área de comida, hasta que consiguió su propio puesto, “he sido perseverante. El problema económico que vivimos en el país no me ha desmotivado, diariamente llevó el sustento a la casa, no es mucho pero solventa en algo”.

Quejas

Yusmelis de Gómez, solo tiene cuatro meses que fue ubicada en el mercado, su pareja la ayuda con las ventas y entre ambos se encargan de expender verduras, también hortalizas.

“Las pocas personas que vienen se quejan del precio del dólar, también del costo de los productos, sin embargo, siempre llevan lo que se puede. En algunas oportunidades les falta 10 o 20 bolívares para pagar y hacemos una excepción con el cliente”.

Cuenta que el año pasado había menos adjudicatarios trabajando, sin embargo, ha ido creciendo el número, “sabemos que el mercado será lo que fue en una oportunidad, no se podía caminar por los pasillos, la cantidad de consumidores no dejaba”.

Cafecito caliente

Rosa Hernández, no deja de vender el vasito de café negro, con azúcar o sin azúcar, tiene desde 20 bolívares hasta 40 bolívares, son 15 años transitando por los pasillos del mercado campesino.

“Comencé a vender café, cuando costaba un real, tengo mi propia clientela. Claro ya la situación no es la misma, pero aún permanecemos los vendedores que sentimos que este lugar es un patrimonio de la parroquia Dalla Costa”.

Días buenos y otros malos

Ivette Hurtado, vende desayunos y almuerzos en el área de la comida, ella asegura que la situación en el mercado es impredecible, “hay días buenos, como también días malos, aunque se vende algo como para llevar el sustento a la casa”.

Para ella los fines de semana son buenos. Llegan más personas y el plato preferido de los consumidores es la sopa por ser un poco más económico. “El precio del desayuno varía, igualmente el costo de un almuerzo”, afirmó.

Dice que la mayoría de los pequeños comerciantes se han ido amoldando a la fluctuación del dólar.

«Cada quien zanquea al momento de comprar aliños, verduras y otros productos para preparar desayuno y almuerzo. El propósito es vender lo más económico y que sea de calidad para captar al cliente”.

Admitió que con el aumento diario del dólar, no la tienen fácil. Con los precios que ofrece gana poco, “lo suficiente para cubrir algunos gastos de la inversión y para llevar un poco a la casa”.

Hurtado, aseguró que el nuevo administrador del mercado ha ido recuperando la infraestructura, está más alumbrado, mejoró la seguridad, la basura se la llevan a tiempo, y otros arreglos que se hacen para que los consumidores y adjudicatarios se sientan bien.