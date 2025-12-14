Alberto Luis Gordones Márquez, de nacionalidad venezolana, fue asesinado este sábado por un comerciante en el sector El Venado de Tauramena, departamento del Casanare, Colombia, durante un intento de robo en la Supertienda Gerber.

Gordones Márquez ingresó de manera violenta al establecimiento justo cuando el dueño realizaba el cierre nocturno, sorprendiendo al comerciante. Este respondió al ataque utilizando un arma de fuego legal, impactando al agresor con un disparo certero en el pecho, que le causó la muerte en el lugar.

Las autoridades policiales de Casanare ya trabajan en la recopilación de testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad y evidencias balísticas para reconstruir los hechos y determinar si el comerciante actuó en legítima defensa, conforme al Código Penal colombiano (artículo 32).

Inseguridad en Casanare

Casanare registra aumento de robos violentos en zonas comerciales rurales como El Venado, con 15 homicidios en legítima defensa reportados en 2025 según Policía Meta-Casanare. Tauramena, cabecera municipal petrolera, vio 8 atracos a tiendas en noviembre. Gordones Márquez no registra antecedentes locales, pero Venezuela suministra 40% migrantes en departamento.

El comerciante permanece a disposición judicial; fiscalía evaluará arma y proporcionalidad. No hay heridos adicionales.