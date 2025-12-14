Funcionarios de Protección Civil del estado Bolívar ejecutó con éxito el rescate de una turista brasileña de 55 años que sufrió fractura abierta en la pierna derecha durante excursión cerca del Monte Roraima, en el Parque Nacional Canaima.

El operativo en dos fases inició con evacuación terrestre compleja desde campamento base por equipo especializado. Posteriormente, helicóptero Bell Ranger 407 de la Gobernación trasladó a la paciente con monitoreo médico-paramédico hasta Santa Elena de Uairén.

Allí, ambulancia la llevó al Hospital Rosario Vera Zurita para atención definitiva y recuperación.

El Monte Roraima, tepuy icónico de 2.810 msnm en frontera Venezuela-Brasil-Guyana, atrae miles de excursionistas anuales pese riesgos como terrenos escarpados y clima impredecible.

PC Bolívar reporta 12 rescates similares en 2025, incluyendo caídas y deshidrataciones. La fractura abierta requiere cirugía inmediata para evitar infecciones en zona remota.