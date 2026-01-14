Rolando Valera, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a tiros dentro de su vivienda en un barrio de la capital, según confirmaron fuentes policiales de la Trinidad and Tobago Police Service (TTPS) este martes 13 de enero de 2026.

La víctima recibió múltiples disparos en la espalda y en la cara, perpetrados por un atacante que irrumpió en la residencia, cuyo delincuente luego huyo de la escena del crimen.

Valera, de unos 35 años y residente en la isla desde hace dos años como parte de la diáspora venezolana, falleció en el lugar pese a intentos de reanimación. Vecinos alertaron a la policía tras oír detonaciones alrededor de las seis de la tarde del martes.

Sospechoso identificado y en fuga

Las primeras investigaciones apuntan a Eduardo Linares, alias «El Flaco», otro venezolano de 28 años, como el principal involucrado. Testigos lo describen huyendo en motocicleta tras el crimen. La TTPS emitió una alerta roja y ofrece recompensa por información que lleve a su captura. Linares tiene antecedentes por robo y está vinculado a redes de distribución de drogas en barrios como Beetham y Laventille.

Este homicidio se enmarca en una escalada de violencia contra migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago.

En 2025, al menos 20 connacionales fueron asesinados, muchos en ajustes de cuentas relacionados con pandillas locales y narcotráfico, según datos de la TTPS y ONGs como Living Water Community.