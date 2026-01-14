Un joven conocido como «El Apureño», originario del estado Apure, murió soterrado la mañana de este martes 13 de enero en la mina Rabin Rico, ubicada en la vía San Martín de Turumbán, municipio Sifontes. El colapso de una galería lo atrapó bajo toneladas de tierra y rocas alrededor de las 9:00 a.m., según compañeros que iniciaron labores de rescate manual.

El cuerpo fue recuperado horas después por mineros informales, sin intervención de maquinaria pesada ni equipos de Protección Civil (PC) Bolívar, habitual en estas zonas remotas.

«El Apureño», de unos 25 años y sin identificar formalmente aún, era un arigüero conocido por su tenacidad en la extracción de oro aluvial. Será velado en la misma mina, ya que su familia carece de recursos para el traslado a Apure, a más de 800 km de distancia.

Rabin Rico forma parte de los corredores mineros ilegales de Tumeremo, declarada «zona de desastre» por el gobierno regional desde 2024.

En 2025, al menos 15 personas murieron tapiadas en colapsos similares, según datos de PC Bolívar, agravados por galerías sin soportes, dynamita casera y lluvias que debilitan suelos.

La zona atrae a miles de venezolanos de estados como Apure, Delta Amacuro y Amazonas, huyendo de la crisis económica hacia el «oro fácil», pero con riesgos letales.