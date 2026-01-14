El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la excarcelación de un grupo de periodistas en Venezuela. Entre los liberados se encuentran Víctor Ugas y Carlos Marcano, cuyos familiares habían solicitado recientemente la mediación del papa León XIV.

A través de sus redes sociales, el sindicato detalló que también recuperaron su libertad los comunicadores Rafael García, Leandro Palmar y Belises Cubillán, además de Ramón Centeno, quien permaneció detenido casi cuatro años.

Asimismo, liberaron a los activistas Roland Carreño y Carlos Julio Rojas, junto a Nakary Ramos, Gianni González, Luis López y Julio Balza.

Por su parte, anunciaron la excarcelación de Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, de Mario Chávez, Carlos Lesma, Ángel Godoy y Omario Castellanos.

Al menos 24 periodistas y trabajadores de la prensa se encontraban privados de libertad y este miércoles fueron liberados 18.