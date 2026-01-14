Al menos 24 periodistas y trabajadores de la prensa se encontraban privados de libertad y este miércoles fueron liberados 14

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la excarcelación de un grupo de periodistas en Venezuela. Entre los liberados se encuentran Víctor Ugas y Carlos Marcano, cuyos familiares habían solicitado recientemente la mediación del papa León XIV.

A través de sus redes sociales, el sindicato detalló que también recuperaron su libertad los comunicadores Rafael García, Leandro Palmar y Belises Cubillán, además de Ramón Centeno, quien permaneció detenido casi cuatro años.

Asimismo, liberaron a los activistas Roland Carreño y Carlos Julio Rojas, junto a Nakary Ramos, Gianni González, Luis López y Julio Balza.

Por su parte, anunciaron la excarcelación de Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, de Mario Chávez, Carlos Lesma, Ángel Godoy y Omario Castellanos.

Al menos 24 periodistas y trabajadores de la prensa se encontraban privados de libertad y este miércoles fueron liberados 18.

