El West Ham United ha oficializado la llegada del venezolano Keiber Lamadrid, extremo zurdo proveniente del Deportivo La Guaira, en calidad de cedido para lo que resta de la temporada 2025/26. El acuerdo incluye una opción de compra al finalizar el préstamo.

Lamadrid es el cuarto venezolano en la historia de La Premier

Este movimiento representa un éxito sin precedentes para el balompié nacional, al ser uno de los pocos jugadores que logra el salto directo desde la liga local a la élite de Inglaterra.

Lamadrid: «Quiero abrir puertas al fútbol venezolano»

En sus primeras declaraciones como «Hammer», el joven de 21 años mostró su ambición y compromiso con su origen.

«Estoy emocionado de crecer como persona y quiero hacerlo bien en este Club. Quiero adaptarme lo más rápido posible, seguir creciendo como jugador y abrir puertas de nuevo al fútbol venezolano».

Ascenso meteórico

Lamadrid se despide de «El Naranja» tras una evolución constante que lo llevó a ser el jugador más desequilibrante del país.

En la temporada 2021-2022, debutó en el primer equipo de La Guaira, tras brillar en el Torneo de Reserva.

Para la siguiente temporada (2023-2204), se consolidó como un titular indiscutible, elevando su valor de mercado gracias a su polivalencia como extremo, mediapunta o interior.

Por su parte, el año pasado llegó a su máximo nivel al firmar su mejor campaña con ocho goles y seis asistencia, desempeño que le valió el llamado a la selección nacional a cargo de Fernado ‘Bocha’ Batista, debutando en amistosos internacionales ante Canadá.

Como jugador profesional Keiber Lamadrid registró 14 goles y siete asistencia en cien partidos en la Liga FUTVE, mientras que en Copa Venezuela disputó cuatro partidos, logrando una sola asistencia.

Por su parte, en competencias internacional (Sudamericana) solo jugó cuatro partidos.

En total, 108 partidos, 14 goles y ocho asistencia desde su debut como profesional.

Con esta incorporación, los ‘Hammers’ aseguran una pieza joven con proyección internacional, mientras que el Deportivo La Guaira reafirma su posición como una de las canteras más exportadoras del país.