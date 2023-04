Venezolanos y activistas denunciaron este jueves la falta de apoyo de su Gobierno para auxiliar a las víctimas y repatriar los cuerpos tras el incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México.

Migrantes exigieron la actuación de las autoridades de su país para que intervengan en la identificación y repatriación de las víctimas fallecidas la semana pasada en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

Los suramericanos dijeron estar afligidos y desesperados al no saber el paradero de sus familiares.

Denunciaron además que hay quienes se acercan a ofrecerles ayuda para buscar a sus familiares y repatriarlos con la condición de cobrar el 40 % de la indemnización que les darán las autoridades mexicanas.

“Hay casos, como con los hermanos de Venezuela, en los que no hay acciones concretas. Nos preocupa que el Consulado de Venezuela no haga presencia y el Gobierno federal no tenga presencia clara para ellos», afirmó el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Juárez.

Añadió que los migrantes de Venezuela están en el abandono porque el Gobierno mexicano dice que apoyará los familiares con el traslado de los cuerpos, pero la Fiscalía General del Estado argumenta que los trámites deben gestionarlos las autoridades venezolanas.

Incendio

La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.

Además de los fallecidos, el accidente causó 27 heridos, de los que 23 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo cuatro fueron dados de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes.

El venezolano Renier compartió la desesperación que ha padecido para encontrar a su familiar y repatriarlo.

«Yo soy primo de Alexander, una de las víctimas en ese incendio. Queremos que el pueblo mexicano nos diga cómo nos va a ayudar, estamos desamparados. Veo que los gobiernos de otros países ya se han llevado los cuerpos. ¿Y nosotros cuándo?», expuso

En tanto, Jessica denunció que no le han informado sobre el paradero de su pareja.

“Mi esposo está desaparecido, él estaba en el instituto cuando sucedió el incendio. El embajador de Venezuela no toma en serio el asunto, ellos tienen este proceso atrasado, no hacen su trabajo», acusó.

Añadió que en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, le dicen que son las autoridades de Venezuela las que deben informarle sobre dónde está su marido.

Hasta ahora cinco personas enfrentan un proceso penal por este incendio.

Identificación de restos

Este miércoles, familiares de al menos seis hondureños fallecidos en el incendio viajaron a México para identificar sus restos.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.