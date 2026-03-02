Esta semana se sube el telón de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol (CMB). La selección de Venezuela, que inició sus entrenamientos este mismo lunes, llega con la misión de desafiar los pronósticos que, de entrada, no la sitúan en el podio de los máximos favoritos.

Según una encuesta realizada entre 20 especialistas de la MLB, el conjunto criollo ocupa el cuarto lugar en la lista de candidatos al título.

Por delante se encuentran las únicas tres naciones que han saboreado la gloria en este torneo: Japón, tres veces campeón (liderado por Ohtani, Yamamoto y Suzuki), Estados Unidos, defensor del prestigio (con Judge, Skenes y Skubal) y República Dominicana, potencia del Caribe (con Rodríguez, Guerrero Jr. y Soto).

Pilares vinotinto

Para los votantes, el éxito de Venezuela recae principalmente en tres figuras estelares de las Grandes Ligas: Ronald Acuña Jr., William Contreras y Ranger Suárez.

El cuarto puesto en las encuestas es un reconocimiento a su gran actuación en 2023, donde clasificaron invictos en la fase de grupos.

Sin embargo, también pesa el recuerdo de aquel octavo inning contra Estados Unidos en cuartos de final, donde se escapó una ventaja de 7-5.

El mánager Omar López tiene la responsabilidad no solo de repetir el dominio inicial de hace tres años, sino de igualar o superar la histórica actuación de 2009, cuando Venezuela alcanzó las semifinales.

Detrás de Venezuela, el orden de favoritismo lo completan México, Puerto Rico y Corea del Sur, seguidos por selecciones como Canadá, Colombia y Países Bajos en un torneo que promete ser el más competitivo hasta la fecha.