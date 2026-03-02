La noticia que los fans esperaban finalmente ha visto la luz: Zendaya y Tom Holland han contraído matrimonio. La confirmación llegó de la mano de Law Roach, el estilista y amigo cercano de la actriz, durante la alfombra roja de los premios SAG-AFTRA.

En un vídeo viral publicado por Access Hollywood —que ya supera los 6 millones de visitas—, Roach aseguró tajantemente que «la boda ya sucedió» y que el evento pasó desapercibido para el público. Ante la incredulidad del periodista, el estilista reafirmó: «Es completamente cierto».

De rumores de compromiso a la realidad

Esta revelación pone fin a meses de especulaciones que cobraron fuerza a principios de 2025. Durante los Globos de Oro de ese año, a Zendaya fue capturada luciendo un anillo de diamantes en su dedo anular y, meses más tarde, en septiembre, el propio Holland se refirió a ella públicamente como su «prometida».

Medios de prestigio como Variety, People y The Hollywood Reporter ya se han hecho eco de esta noticia, validando la solidez del vínculo entre los actores.

Historia de amor forjada en el set

La relación entre los protagonistas de Spider-Man comenzó en 2016 durante el rodaje de Homecoming. Aunque inicialmente intentaron mantener su romance en la más estricta intimidad, fuentes cercanas a la pareja siempre destacaron su conexión única.

Quienes los conocen aseguran que comparten un sentido del humor similar y pasan el tiempo «haciéndose reír a carcajadas».

A pesar de ser dos de las estrellas más grandes del mundo, lograron evitar las cámaras hasta 2021, cuando los fotografiaron besándose en un coche.

Papel clave de Law Roach

No es casualidad que haya sido Roach quien diera la noticia. Su colaboración con Zendaya es una de las más longevas y exitosas de la industria, habiéndola acompañado desde sus días en Disney hasta convertirla en un icono de la moda.

El estilista, que también trabaja con figuras de la talla de Celine Dion, ha sido una pieza fundamental en la construcción de la imagen pública de la actriz y, ahora, en la confirmación de este nuevo capítulo en su vida personal.