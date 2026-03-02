Ciudad Guayana es un importante centro industrial, conocido por sus recursos minerales e hidroeléctricos, y un polo de desarrollo para el sur de Venezuela, y en esta se encuentra la mayor riqueza en minerales y espacios naturales del país, convirtiéndola en tierra de gracia para quienes la visitan y allí habitan.

Es una de las ciudades más jóvenes de Venezuela, compuesta por San Félix la cual marca la historia de la región, y Puerto Ordaz que inició con una excelente planificación urbana.

Ciudad Guayana (fundada el 2 de julio de 1.961), su nombre honra a la región histórica de Guayana, término de origen arahuaco/pemón que significa «tierra de muchas aguas» o «tierra de agua«.

Puerto Ordaz, rinde homenaje al explorador español Diego de Ordás, quien exploró el río Orinoco en 1.530 y San Félix, el nombre deriva de la celebración de la Inmaculada Concepción de María, elegida patrona de la localidad en 1.888.

San Félix identifica la historia de Guayana

​San Félix, fundada hace más de 300 años, ciudad desde donde se establece comunicación con el estado Monagas a través de chalanas y con el sur del estado Bolívar por carretera.

La mayor parte de sus pobladores provienen de pueblos, como Upata, Guasipati, Tumeremo y El Callao. Estas personas emigraron antes que comenzara la industrialización de la ahora llamada Zona del Hierro, pues en la actualidad existe una mezcla de personas provenientes de otras regiones y países.

​San Félix también es conocida como la residencia de la fuerza laboral integrada por trabajadores, obreros y profesionales que ejercen sus funciones dentro de las empresas básicas de Guayana y en las empresas metalmecánicas, de servicios, distribuidoras, que conjugan las riquezas naturales (hierro, bauxita, oro), con la modernidad de la ciudad y sus complejos industriales.

Todas estas características se unen con la historia de la región, para identificar sus calles, avenidas, urbanizaciones y plazas. Pues según la planificación de la CVG, tal y como lo manifestó el cronista Leopoldo Villalobos en el año 2004 durante una entrevista al medio impreso Nueva Prensa de Guayana, los temas generales para el sector Este de Ciudad Guayana, es decir, San Félix, son: El Roble, Dalla Costa entre otros que identifican la historia y los campos abstractos del conocimiento, tales como antropología, nombre de tribus indígenas, nombre de escritores y, artistas en literatura y artes.

Por ejemplo, las calles de la Unidad de Desarrollo conocida como UD102 urbanización Simón Bolívar, lleva nombre de estados como por ejemplo Yaracuy, Mérida, Anzoátegui. La UD103 conocida como urbanización Moreno de Mendoza, -prócer de la época colonial- sus calles y avenidas se identifican con nombres relacionados con este personaje de la historia.

​Mientras que la UD104 lleva nombre de conquistadores y fundadores, la UD112 y UD113 urbanización Manuel Piar y Dr. José Gregorio Hernández, respectivamente, tienen nombre de Caciques. La UD108 urbanización Manoa, sus carreras y calles poseen nombres de tribus del Orinoco y Venezuela.

​Sin embargo a pesar de su desarrollo marcado a través de los años, San Félix conserva su nomenclatura oficial en las calles y carreras numeradas. «San Félix es la parte histórica que tiene aproximadamente más de 300 años de fundada». En ella también se encuentran los nombres de Chipía, Bolívar, Mariño, Páez, Ramírez. Estos son nombres de personajes que por diversas razones marcaron la historia.

​Es importante mencionar que el sector Este de Ciudad Guayana, San Félix, tiene nombres antiguos, lo cual es de suma importancia para la posteridad, a fin de que no se pierdan los nombres históricos de la región y del país.

Para el cronista Leopoldo Villalobos, San Félix es la parte antigua y Puerto Ordaz es la parte moderna de Ciudad Guayana.

​En este sentido las principales avenidas y plazas del país con una planificación de crecimiento urbano diseñada bajo esquemas de una metrópolis.

En este sentido las principales avenidas y plazas del sector Este llevan los nombres más importantes de la antigüedad. El programa de nomenclatura de Guayana inició con la inauguración de la avenida Antonio de Berrío, fundador de la primera Santo Tomé de Guayana en el siglo XVI.

​Otras avenidas y plazas llevan nombres de los principales gobernadores coloniales de la provincia (Centurión, Marmión, Inziarte, Moreno de Mendoza, Palomeque de Acuña. Las avenidas principales llevan nombre de las misiones y cronistas más destacados tales como Gumilla, Giliji Caulín, así como del Libertador Simón Bolívar, máxima figura nacional, y de los próceres como Piar y Heres.

Puerto Ordaz, el presente

​Puerto Ordaz es por excelencia, la capital industrial del estado Bolívar, y en ella se reflejan la mezcla cultural y étnica debido a que sus habitantes provienen en su mayoría de otros estados del país, así como también inmigrantes europeos y latinoamericanos que se han radicado en esta tierra, cuna de uno de los complejos industriales más grandes de América Latina.

​Puerto Ordaz está rodeada por los ríos Orinoco y Caroní, siendo el primero el tercer río más largo del mundo, y el segundo, poseedor de un fuerte caudal que una vez represado es transformado en energía eléctrica, con la cual se cubre actualmente 70% de la demanda energética del país.

La ciudad fue fundada en 1.952 y actualmente representa uno de los desarrollos urbanos más modernos del país con una planificación de crecimiento urbano diseñada bajo los esquemas de una metrópolis.

​En cuanto a su toponimia, Villalobos (2004) destacó que los temas generales para el sector oeste, es decir, Puerto Ordaz, son Alta Vista, Castillito, Los Olivos, Matanzas, entre otros, los cuales son geografía política. También se identifican con nombres de la naturaleza y de las ciencias (flora y fauna).

En el oeste de la avenida Venezuela, las calles y carreras llevan nombres de países y ciudades de América, conservando los nombres de México, Perú, Costa Rica, Argentina, Panamá y Cuba, así como nombre de la naturaleza, es decir, Araguaney, Ceiba y otros. «Estos nombres surgen para darle tributos a quienes emigraron en estas tierras dando su aporte en el desarrollo de la región».

​Las zonas del Este de la avenida Venezuela en Puerto Ordaz, incluyendo Castillito, llevan nombres de ciudades del país, tales como Caracas, Barquisimeto, Mérida. En Alta Vista las calles y avenidas llevan los nombres de la geografía natural de Guayana, es decir, Auyantepui, Salto Ángel, Caura, Matanzas. Con el transcurrir del tiempo, la ciudad fue creciendo perdiendo su planificación urbanística.

Las Villas también identifican esta zona de Guayana, pues las urbanizaciones con nombre de países y continentes cuentan con identificación de regiones y principales ciudades de esos lugares. Algunas de ellas son Villa Colombia, Villa Asia, Villa Brasil y Villa Antillana, que cuentan con un excelente diseño urbanístico.

​Al transcurrir el tiempo, y luego de 74 años de fundada, Ciudad Guayana cuenta con 8 parroquias urbanas y 2 rurales.

​Es por ello, según lo manifestaron Luz Velásquez y Mella Calles, representantes de la comunidad Los Olivos de Puerto Ordaz (en el año 2004), es importante mantener la unión del municipio para el desarrollo de la región, conservando la planificación expuesta desde un principio por la CVG con relación a la identificación de sus calles, avenidas y plazas.

Aunque como la ciudad cada día crece más y surgen nuevos nombres para la identificación de sus lugares, aseguran que es importante que también se involucren los nombres de personajes del presente. Ya que sus espacios honran a los historiadores, naturaleza e inmigrantes, es hora que se involucren a personas del presente que han contribuido en el desarrollo de la región concluyeron.