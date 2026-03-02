La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que Venezuela obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Internacional Stem 2025.

La presea para el país fue conquistada por el niño Mateo Gabriel Pérez Gutiérrez, de 7 años de edad, oriundo del estado Táchira, precisó Jiménez a través de su canal de Telegram, donde resaltó que el menor se destacó de manera excepcional frente a delegaciones de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, México y Colombia.

Este logró no solo le ubica a Mateo Pérez entre los mejores de su categoría a nivel global, sino que además le asegura su pase a la gran final que se celebrará en julio de 2026 en Italia.

La ministra reafirmó el compromiso del Gobierno nacional, que a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, continúa fortaleciendo el Programa Nacional Semilleros Científicos para consolidar la ciencia como herramienta de transformación y soberanía nacional.