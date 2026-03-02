Entre 2025 y 2026 se ha puesto sobre la mesa un dilema: la logística de supervivencia. ¿Y esto que significa? Lograr el margen de error cero en el delivery venezolano.

Pedir por el celular es parte del paisaje. En 2026, la batalla no se gana con cupones de descuento, sino en el “back-end”.

Tras el frenesí de diciembre, marzo llega como el “baño de realidad” para las plataformas: es el mes cuando se descubre quién tiene un modelo de negocio sostenible y quién solo estaba quemando efectivo.

En una ciudad donde el tráfico es un organismo vivo y las direcciones son acertijos de «cruce a la derecha después del árbol», el delivery en Venezuela ha dejado de ser un servicio para convertirse en una coreografía de precisión quirúrgica.

Aquí, un minuto de retraso no es solo una pizza fría; es una ruptura en el contrato de confianza de un consumidor que exige inmediatez en medio del caos.

En este ecosistema de alto riesgo, donde el GPS a veces alucina y el asfalto no perdona, la industria ha blindado sus procesos para alcanzar una meta casi mística: el margen de error cero, al transformar a cada motorizado en un equilibrista de la logística y a cada despacho en una pequeña victoria contra la entropía urbana.

​El dilema del Brick vs Click

Las Dark Stores son establecimientos minoristas cerrados al público, convertidos en centros de distribución logística para preparar y despachar pedidos online con alta eficiencia.

Ubicadas estratégicamente en núcleos urbanos, permiten entregas rápidas (a menudo en menos de 30 minutos o el mismo día) para mejorar la última milla y la experiencia del cliente en el comercio electrónico.

Entonces, emerge ​el dilema del “Brick vs Click”: ¿Son las Dark Stores cementerios de inventario o centros de eficiencia?

Toca evaluar si el consumidor venezolano está usando el delivery por conveniencia pura o si el retorno a la tienda física (por recreación y servicios deficientes de última milla) está ganando terreno.

Luego, pero no menos importante, viene agarrando impulso la variable energética y el costo por kilómetro: Con un precio de combustible fluctuante y subsidios reducidos, la micromovilidad (bicicletas y scooters eléctricos) dejó de ser una “curiosidad ecológica” para ser una necesidad financiera.

En fin, de la era donde el correo llegaba en mula, o en barco de Europa a América, hemos pasado a una competencia que se decide en el segundo.

En este sentido, la Cámara de Comercio Electrónico (Cavecom-e), presidida por Richard Ujueta, hizo una completa panorámica sobre el desempeño de estos servicios de delivery y movilidad. Los datos llegan a ser sorprendentes.

Logística de supervivencia

“La logística venezolana en el año 2026 se define como una ‘Logística de Supervivencia’. Sobre la fuerza de trabajo, puede decirse que el parque motorizado nacional dedicado a las entregas ha superado los 250.000 trabajadores”, precisa.

Esta fuerza laboral opera bajo una figura de remuneración por desempeño; sin embargo, obtiene una remuneración que puede llegar hasta los 500 dólares mensuales, en función de su dedicación a las plataformas de delivery o transporte, los cuales -por cierto- son servicios que tienden a consolidarse.

Según los datos de Cavecom-e, en todo el territorio nacional se entregan diariamente 2.200.000 paquetes, con un ticket promedio de compra de 20 dólares.

En el país operan aproximadamente 130.000 unidades de transporte -taxis- afiliadas a plataformas digitales, las cuales ya controlan más de 60% del mercado de este servicio en las capitales del país.

De acuerdo con la data de Cavecom-e, las unidades que operan con aplicaciones de movilidad realizan 13 millones de viajes por año, mientras los conductores devengan un ingreso mínimo estimado al mes de 260 dólares, siempre en función del tiempo de dedicación que decide cada conductor.

Digitalización financiera

Sin duda, este sector de logística de envios y transporte con aplicaciones ha sido uno de los más impactados por el nivel de digitalización financiera en Venezuela. Las robustas plataformas de la banca, tanto pública como privada, soportan volúmenes transaccionales sin precedentes con un margen de eficiencia elevado.

Según la data de Cavecom-e, la bancarización en el país alcanza a un 95% y con tendencia a crecer. Esta es la tasa más elevada de América Latina. Pero, lo más revelador es que 96% de los pagos que se procesan en el sistema financiero se realizan a través de plataformas digitales, con el modelo de pago móvil interbancario en franco cerecimiento.

De hecho, el modelo de pago móvil procesa 6.000 transacciones por minuto y 10.500.000 operaciones diarias.

Las plataformas de delivery y transporte han incorporado a sus aplicaciones mecanismos de pago con el fin de que toda la operación relacionada con el desplazamiento o el envío se realice sin salir de las aplicaciones de servicio.

El uso del efectivo se ha reducido al mínimo, con solo 4% en divisas y 1,5% en bolívares físicos.

Nuevas tendencias

Luego existe una tendencia muy interesante, y es la micromovilidad: Debido al costo del combustible, el uso de bicicletas y vehículos eléctricos de carga pequeña ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en una alternativa válida en una estructura financiera altamente rentable.

Y quizá el punto crucial: la brecha territorial. Mientras Caracas disfruta de entregas en 15 minutos, el interior del país enfrenta retos que encarecen la logística hasta en 25%.

El reto, en consecuencia, es la consolidación de la economía digital en el interior del país, que ya da visos concretos de su adaptación y expansión, como lo reflejan las estadísticas de crecimiento del sector.

Coda final

En las calles de Venezuela, el delivery ha dejado de ser una simple transacción logística para convertirse en una coreografía de precisión extrema, donde la ganancia se mide en centavos y el error se paga con el sustento del día.

Detrás de cada notificación de “pedido entregado”, hay un ecosistema que sobrevive desafiando la gravedad de la crisis, el caos del tráfico y el desgaste de los fierros.

Al final, el margen de error cero no es una meta empresarial de eficiencia, sino el único mecanismo de defensa de quienes han aprendido que, en una economía que no perdona, fallar no es una opción, sino un lujo que nadie se puede permitir.