La tercera base era la única posición en la que Venezuela no había tenido un ganador del Guante de Oro, hasta este domingo, cuando Maikel García fue anunciado como el merecedor del trofeo por su excepcional defensa en la esquina caliente de los Reales de Kansas City durante la temporada 2025.

«El Barrendero» demostró ser la élite defensiva, liderando a sus colegas de posición en la Liga Americana en un porcentaje de fildeo con .980 y outs realizados con 105.

Además, registró la segunda mayor cantidad de asistencias (234).

Su dominio se extendió a las métricas avanzadas, encabezando con gran ventaja los renglones de carreras salvadas a la defensiva con 13 y outs por encima del promedio, 18.

En estas categorías, superó con un margen de dos dígitos a sus competidores más cercanos como Alex Bregman (1) y José Ramírez (6).

De este modo, García se inscribe en la historia de los Reales, uniéndose a George Brett como los únicos jugadores de la tercera base que han ganado el Guante de Oro para Kansas City.

Wilyer Abreu y Javier Sanoja también ganaron

Por su parte, el zuliano Wilyer Abreu se impuso en el jardín derecho de la Liga Americana por segunda temporada consecutiva, consolidando su estatus como uno de los jardineros más seguros. Con este logro, se une a sus compatriotas Gerardo Parra (2), Carlos González y Ender Inciarte (ambos con tres), como los venezolanos con múltiples Guantes de Oro en los jardines.

Abreu fue el mejor de su posición en la Liga Americana en con outs por encima del promedio de 8 y valor en carreras de fildeo de 8, también.

Esta métrica calcula el rendimiento defensivo general del jugador con referencia a cuántas carreras evitó o le costó a su equipo, lo que indica que el marabino estuvo por encima del rendimiento promedio de su posición.

Igualmente, escoltó a Addison Barger (9) en asistencias (7), aunque Wilyer compiló ese número en un volumen de juego significativamente mayor (847.1 entradas frente a 413.0 de Barger).

Entretanto, Sanoja coronó una temporada muy especial, al ser este su primer año completo en las Grandes Ligas. Este hito lo convierte en el segundo venezolano en ganar el Guante de Oro en su año de novato, emulando la hazaña lograda por Wilyer Abreu el pasado año.

Sanoja es el primer criollo en llevarse el trofeo como jugador ‘utility’ en cualquiera de las dos ligas, superando en esta ocasión a su compatriota Miguel Rojas.

El «Tropi» demostró su versatilidad y valor defensivo con cinco carreras salvadas a la defensiva en la segunda base y cuatro carreras salvadas a la defensiva en la tercera base.

Jugó al menos 200 entradas en ambas posiciones. También acumuló 21 asistencias en el campocorto y tres desde los jardines, destacando como el jugador más adaptable y efectivo de la liga.