Los 1,25 millones de electores colombianos habilitados en el extranjero comenzaron a votar este lunes en los comicios parlamentarios y la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República, de los que el 67 % se concentran en EEUU (405.325), España (255.821) y Venezuela (177.035).

El proceso electoral, que comenzó en Nueva Zelanda, culminará el domingo próximo, cuando se vote en Colombia.

En el extranjero, los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas, informó la Registraduría Nacional.

Y otra será para la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes.

De igual manera, los votantes podrán solicitar la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la Presidencia.

Se elegirán 103 senadores y 183 representantes entre 3.231 aspirantes.

De los electores registrados fuera de Colombia, 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres, quienes votarán del 2 al 7 o al 8 de marzo, según cada uno de los 67 países donde podrán hacerlo.

Puntos de votación en Israel y Emiratos Árabes

La Cancillería colombiana informó de que los puestos de votación previstos en Tel Aviv (Israel) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) no abrirían este lunes debido a la crisis en Oriente Medio causada por el ataque de Israel y EEUU contra Irán, después de que las autoridades locales suspendieran las actividades no esenciales.

El departamento aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la situación para evaluar si en los próximos días se dan las condiciones que permitan habilitar esos puntos, en los que están inscritos 2.065 colombianos en Israel y 4.000 en Emiratos Árabes Unidos.

Entretanto, la campaña electoral avanza entre denuncias de varios candidatos de amenazas de muerte y secuestros.

Las legislativas son el preámbulo de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor de Gustavo Petro en la Jefatura del Estado.