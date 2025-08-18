La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno de Venezuela firmó 557 acuerdos turísticos con más de 15 países que participaron en la Rueda de Negocios Internacional que se celebró esta semana en Caracas.

«Se firmaron ya más de 557 acuerdos (…) muy importante los avances que tenemos, se han alcanzado también acuerdos con turoperadores de Azerbaiyán, hemos también llegado a acuerdos Cuba-Venezuela con China para hacer un multidestino», explicó Rodríguez en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La funcionaria no ofreció mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados y con cuáles países se firmaron, pero indicó que en la rueda de negocios participaron más de 15 países con 196 invitados internacionales.

«Cuando vemos el crecimiento que ha tenido este motor en los últimos años, sabemos que es el camino para nuestra Venezuela, diversificar la economía, de una economía rentista petrolera a una economía que de impulso a este sector», añadió.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo, en la rueda de negocios participaron representantes de Alemania, Argelia, Azerbaiyán, Brasil, China, Colombia, Cuba, Curazao, Irak, Irán, México, Rusia, Turquía, Uruguay y Vietnam.

Visita de operadores turístico extranjeros a Venezuela

En julio pasado, un total de 18 operadores provenientes de Trinidad y Tobago llegaron a Venezuela con el propósito de conocer los sectores turísticos del estado Nueva Esparta, donde están las islas de Margarita, Cubagua y Coche, según informó entonces el Ministerio de Turismo.

El objetivo, explicó la cartera de Estado en una nota de prensa, era que los operadores establecieran alianzas «comerciales para contactar con proveedores locales y experimentar los servicios del destino y dar a conocer paisajes como el Parque Nacional Laguna de la Restinga, playa el Agua, Castillo de Santa Rosa».

Por su parte, Josmar Palacios, de la directiva de la aerolínea Rutaca, informó en VTV que los días jueves y domingo hay un vuelo internacional entre Puerto España (Trinidad y Tobago) y Porlamar (Margarita).

El pasado 6 de agosto, el Instituto Nacional De Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) confirmó que la aerolínea brasileña Gol retomó sus vuelos a Venezuela, luego de que la compañía suspendiera en 2016 sus operaciones en el país caribeño por problemas para repatriar sus ganancias en divisas.

A través de una publicación en Instagram, el INAC confirmó que Gol activó una ruta entre Caracas y São Paulo que tendrá cuatro frecuencias semanales y enlazará a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El pasado 27 de mayo, se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen en pausa.